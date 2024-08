Juan Carlos De Pablo lanzó una revelación sobre el Gobierno y el cepo: "La eliminación a la bartola..."

El mercado espera definiciones sobre un aspecto clave de la política económica del Gobierno como es el cepo, pero Juan Carlos De Pablo lanzó una importante advertencia sobre cuándo se levantarán las restricciones al dólar.

"A medida que pasa el tiempo Milei no puede decir 'miren lo que recibimos'. Algunas cosas sí son heredadas como la deuda, pero otras cosas no. Hace tiempo dije que el que gana la elección se jode, porque el que tiene que dar respuestas es el que accede a la posición", sostuvo De Pablo en dialogo con Malena de los Ríos.

El economista detalló su opinión sobre los principales temas económicos que cruzan la vida de los argentinos como son el dólar, la inflación o la recesión, la cual causó que algunas de las principales preocupaciones los últimos meses pasen a ser el desempleo o la caída en la pobreza .

"En Argentina baja la inflación y la actividad económica tocó fondo entre abril y mayo, se está recuperando pero es heterogénea", apuntó De Pablo, sobre lo que agregó que "es el reinado de la exageración: cuando cae el PBI cae mucho, cuando sube, sube mucho, somos ciclónicos (sic)".

Cepo al dólar: qué anticipó Juan Carlos De Pablo

Una de las medidas que más espera el mercado por parte del Gobierno es la salida del cepo al dólar, el cual se reinstauró en 2019 y aún permanece vigente. Esta restricción que busca contener la salida de divisas, para los especialistas también limita la posibilidad de conseguir inversiones.

"El cepo no es una medida, es un conjunto de cosas. La eliminación a la bartola no es una prioridad del Gobierno para que no haya salto devaluatorio", reveló De Pablo, quien suele tener frecuentes reuniones con el Presidente en la Quinta de Olivos.

Además, el economista se preguntó: "¿Cuántos años de dólares tiene que tener el Tesoro para ser creíble? lo que pasa es que la historia te juega en contra por las veces que no se pagó la deuda. Acá hacer política es más difícil que en otros países".

El blue cotiza estable en el inicio de la rueda

"Del tema de las reservas se habla mucho, pero ¿cuál es el mercado que uno tiene en la cabeza? porque si liberás el tipo de cambio no necesitás tantas. Me quedo más con el esfuerzo fiscal que con la pauta cambiaria", agregó en referencia a las prioridades que tiene la política oficialista.

Por último, eligió reconocerle la tarea a uno de los últimos ministros que llegó a la gestión de Milei. "La tarea de Sturzenegger es magnífica, le hacen muy bien al tipo que se la tiene que pasar haciendo trámites todos los días y eso sale plata".