Por la baja de impuesto PAIS, calculan cuántas reservas perderá el BCRA

Retrotraer el impuesto PAIS a las importaciones, del 17,5% al 7,5%, tal como estaba con el Gobierno anterior, provocará mayor demanda de los importadores, al punto que las reservas del Banco Central perderán, desde septiembre hasta fin de año, un total de u$s 1000 millones adicionales por esta baja, según calculan en el quinto piso del Ministerio de Economía.

Si bien las consultoras privadas estiman esta pérdida de reservas sólo en septiembre, por todo lo pendiente de agosto de los importadores que prefirieron patear pagos para el mes que viene y conseguir este 10% de descuento, en el Mecon sostienen que será compensado por la balanza energética positiva.

Reservas del BCRA: a cuánto van a caer a fin de año

La baja de tasas del BCRA abarata la cuota de los préstamos personales

CCL para abajo

Hacen hincapié en que ayudará a que baje el precio del contado con liquidación, por todas las importaciones que iban por ese canal y ahora irán por el MULC, ya que no sólo se abaratan los costos, sino también los tiempos, al pasar de cuatro cuotas a solamente dos, y treinta días para las pymes.

Otra de las razones por las cuales en el gabinete económico prevén que bajará el dólar financiero es que tienen todavía u$s 1800 millones para esterilizar.

Si bien ya utilizaron u$s 450 millones en días calientes para evitar que se disparara por encima de los $ 1300, hubo otros tranquilos donde no necesitaron intervenir. Aunque, claro, el ministro Luis Caputo detesta que le digan que utilizó dólar alguno para intervenir. Esterilizar, en todo caso, sería la palabra de su agrado.

Intervención oficial

Si bien desde el anuncio de la intervención la cuenta que hicieron daba que tenían u$s 1750 millones para domar al dólar, desde entonces compraron u$s 500 millones y usaron u$s 450 millones, por eso ahora tienen u$s 1800 millones. Desde el oficialismo señalan que, lo adecuado, es mirar el neto, que desde el 15 de julio se mantuvo inalterable.

Además, hacen hincapié que, si se le suma el blanqueo, cuyo impacto se verá sobre el final, cuya primera etapa cierra el 30 de septiembre, pero que analizan extenderla dos meses más, el contado con liquidación puede bajar entre $ 100 y $ 120 más. Prevén que puede estar debajo de $ 1200 para octubre o noviembre.

Cálculos oficiales

Como contrapartida, por la baja del impuesto PAIS las estimaciones que tienen en Hacienda es una pérdida de recaudación de 0,4% del PBI, compensado casi en su totalidad por impuesto a las Ganancias y mejora de la recaudación por el rebote económico.

Calculan que, al bajar los costos de las importaciones, provocará una reducción de 0,7% en la inflación de septiembre y del 1,8% hasta fin de año. Aunque seguirán sacando subsidios hasta diciembre, mientras que en enero no habrá más impuesto PAIS. En despachos oficiales confían que, de esta manera, se le genera un shock de competitividad a toda la estructura de costo exportadora.

Reservas negativas

Dentro del sector privado no observan el panorama con el mismo optimismo. Los ojos están puestos en las reservas, que caerán por la mayor demanda de importaciones.

Desde Equilibra sostienen que, incluso con blanqueo que permita pagar intereses de Globales y Bonares en enero de 2025 por u$s 1.500 millones con la multa pagadera en dólares, y que abulte las reservas brutas por mayores encajes, las reservas netas terminarían el año en casi u$s 10.000 millones negativos y las líquidas perforarían u$s 7.000 millones y faltarían cubrir u$s 2.900 millones de amortización de los Globales y Bonares.

Desde Lambda Consultores, el nuevo emprendimiento de Maximiliano Ramírez y Fernando Morra, hacen hincapié en que las reservas netas se ubican en un negativo de u$s 5.222 millones, con un agregado: "La prolongada ausencia de acumulación de reservas genera la expectativa de un cepo cambiario que se mantendrá en los primeros meses del 2025 y fomenta la inestabilidad cambiaria financiera".