Cerdos y republicanos definen si entran menos dólares por la caída de la soja

Con un cierre la semana pasada de las cotizaciones de los futuros de la soja para septiembre en u$s 345 por tonelada en Chicago, el mercado sigue con preocupación la evolución de los stocks y la oferta en los EE.UU., pero sobre todo la demanda china: cerdos y republicanos tienen la palabra ya que deprimieron los precios al piso desde 2020.

El poder de compra de la tonelada de soja en la Argentina cayó para el productor a los niveles de 2019. Para los EE.UU. ese nivel implica un retroceso a 2006, de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario. Como se anticipó en El Cronista, por bajos precios ingresarán u$s 6500 millones menos de exportaciones.

Impacto local

"Básicamente habrá que saber cómo ven en Economía los ingresos del complejo soja en el Presupuesto. Si lo calculan con una soja de u$s 400 y terina siendo muy optimista, o si fueron razonables como espero y lo hicieron abajo", advirtió el especialista en mercados Javier Preciado Patiño.

"El volumen de producción es muy bueno, son 50 millones de toneladas, veníamos de 25 millones el año pasado y de 44 el anteaño; en cuanto a disponibilidad, es muy buena. Pero no van a volver los precios de esos años", agregó.

Entre tanto, la semana pasada el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) pronosticó aumento del stock de poroto disponible en los EE.UU.. Y China, el principal comprador mundial de poroto de soja, contrajo su demanda.

Evolución de la tonelada de soja en mercados de Argentina. Cerca de la cotización de 2020. @jpreciadopatino

En septiembre comenzará de lleno la cosecha en el hemisferio Norte, y estacionalmente la presión de oferta hace que los precios de exportación norteamericano se tornen más competitivos que los sudamericanos.

"Dicha presión se ha comenzado a reflejar sobre las cotizaciones FOB del Golfo de México, de u$s11/t por debajo de los precios FOB Paranaguá, Brasil", indicó la Bolsa.

Estiman que se recaudarían u$s 1500 millones menos de retenciones con los precios actuales de la tonelada de soja.

"Las fuertes caídas en las cotizaciones FOB puertos argentinos de poroto de soja y derivados han llevado a un resentimiento significativo en el margen exportador, operando con grandes pérdidas dada la dinámica comercial interna", advirtieron en Rosario, principal puerto de la producción nacional.

Para tener una magnitud del retroceso en la Argentina, en diciembre de 2023, la soja se operaba en Chicago a u$s 490 la tonelada, comparables con los u$s 345 de hoy. Según cálculos del mercado, la caída de exportaciones por menores precios también impactaría en una menor recaudación de retenciones por u$s 1500 millones.

La palabra la tienen cerdos y republicanos. Por separado.

La caída de producción de cerdos en China -se espera menos consumo de su carne de 3% por la desaceleración económica-, para cuyo alimento el país oriental importa soja de todo el mundo. China explica la mitad del consumo mundial de cerdo y de harina de soja.

La caída de actividad económica en China impactó en las importaciones de EE.UU., que además tendrá producción extra.

Pero también depende todo de la política en los EE.UU.: es de prever que si el candidato republicano Donald Trump triunfa recrudecería la pelea comercial entre las dos principales potencias globales y disminuiría la exportación de soja norteamericana, ampliando la oferta global.

El primer semestre de 2024 las importaciones de China a EE.UU. caen 9% contra 2023.