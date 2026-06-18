Cómo es la nueva medida de CNV que flexibiliza el acceso al dólar a brokers

En esta noticia Endurecen la normativa

En el marco de la reforma regulatoria que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores, el organismo decidió suspender temporalmente la autorización de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados exclusivamente a inversores calificados que tengan más del 25% de su patrimonio invertido en activos emitidos y negociados en el exterior. La medida también alcanza a los fondos ya existentes, que no podrán recibir nuevas suscripciones de cuotapartistas.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución General 1153, publicada en el Boletín Oficial, y se mantendrá vigente mientras el organismo analiza el impacto fiscal de estos vehículos de inversión.

Cabe recordar que se implementó el llamado “Big Bang” normativo, que desreguló las emisiones de Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión abiertos y cerrados.

En ese marco, la norma que se publicó en el Boletín Oficial hoy busca suspender las emisiones en el marco de una revisión en curso sobre el costo fiscal asociado a los FCI abiertos para inversores calificados.

El régimen especial creado en 2024 da a esos fondos menos restricciones regulatorias que los fondos tradicionales y pueden acceder a estrategias de inversión más amplias. A eso se suma la nueva desregulación que se implementó y busca dar “un acceso más ágil al mercado de capitales con una notable reducción de trámites”.

La medida implica una reformulación en el esquema de trabajo de la CNV y, en ese marco, la resolución establece que quedarán suspendidas las nuevas suscripciones en aquellos fondos que, de acuerdo con sus reglamentos de gestión, destinen más del 25% de su patrimonio neto a activos emitidos y negociados fuera del país.

Además, la CNV dejará de aprobar la constitución de nuevos vehículos con esas características y tampoco permitirá modificaciones reglamentarias que transformen fondos existentes para encuadrarlos dentro de ese esquema.

Endurecen la normativa

La medida implica un endurecimiento transitorio respecto de la flexibilización que el organismo había introducido en los últimos años. En particular, la CNV había exceptuado de ciertos límites a los fondos denominados en moneda extranjera que invertían exclusivamente en instrumentos emitidos y negociados en la Argentina, con el objetivo de fortalecer el financiamiento del mercado local.

Con esta decisión, el regulador busca evitar que continúe creciendo el volumen administrado por fondos con una elevada exposición a activos internacionales hasta completar el análisis sobre su tratamiento fiscal y su impacto en el mercado de capitales argentino.

La resolución entró en vigencia este mismo jueves, con su publicación en el Boletín Oficial.