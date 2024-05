Al BCRA le cuesta acumular reservas por la disparada del dólar

En esta noticia Dólar alcista

De compras

El Banco Central apenas pudo comprar u$s 59 millones, en una rueda donde MAE operó u$s 330 millones, lo que dejó un acceso a importadores de u$s 271 millones. En medio del trimestre dorado de la liquidación de los agroexportadores, el campo va vendiendo lo mínimo indispensable, en cuotas día a día.

Una de las ideas del directorio del Banco Central con la baja tan fuerte de 1000 puntos básicos de la tasa de política monetaria la semana pasada fue incentivar la demanda del contado con liquidación, de modo de provocar la mayor liquidación del campo.

El BCRA decidió que hará ahora con la tasa de plazo fijo tras la suba del dólar blue

Se les fue la mano II: una baja de tasas extrema que empujó la escalada del dólar

Dólar alcista

El problema es que este dólar financiero no para de subir, a un ritmo del 5% diario en las últimas tres ruedas, por lo que al sector le conviene esperar que siga subiendo el CCL antes de liquidar. De hecho, subió $ 45 durante los primeros 40 minutos de la rueda.

Hay un desarme de carry, más dilaciones en el frente legislativo y poca oferta del campo: "También se suman rumores de pago de dividendos que estarían yendo por CCL, lo que explicaría la demanda de dólar".

Nicolás Cappella, de la mesa de IEB, observa un desarme de carry, más dilaciones en el frente legislativo y poca oferta del campo: "También se suman rumores de pago de dividendos que estarían yendo por CCL, lo que explicaría la demanda de dólar".

Desde PPI hacen hincapié que el menor spread entre la tasa en pesos y el crawling peg podría haber empezado a desincentivar la liquidación de los exportadores y financiarse en pesos ante un menor costo de apalancamiento: "Si bien la tasa en dólares sigue siendo positiva, luce cada vez más justa".



De compras

Con todo, en mayo el Central acumula compras por u$s 2231 millones y desde diciembre, de casi u$s 17.000 millones. Las reservas brutas internacionales crecieron en u$s 22 millones, hasta los u$s 29.082 millones.