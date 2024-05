El BCRA decidió que hará ahora con la tasa de plazo fijo tras la suba del dólar blue

La baja de tasas de política monetaria del Banco Central fue a destiempo, porque el dato de inflación del 8,8% de abril cuadruplica al 2,2% mensual que pagan varios grandes bancos por un depósito a plazo fijo a 30 días.

"No nos guiamos por la inflación pasada, sino por la futura", repiten en el gabinete económico, que prevén que la inflación de este mes empiece con un 5 adelante.

El problema es la suba de los dólares libres, tanto del blue como del MEP y del contado con liquidación, que puede repercutir en precios, ya que subió 20% en los últimos 8 días y el temor es que siga en ascenso.

De ahí que el Banco Central no tiene más margen para seguir bajando la tasa de política monetaria, porque una nueva baja provocaría una mayor suba de los tipos de cambio libres y, por ende, una suba en la inflación, que hasta ahora venía desacelerándose.

Blue a $ 1280

Fernando Marull va directo a las cifras. "Dato, no opinión", dice, y muestra las estadísticas actualizadas por inflación: "El blue tiene un promedio histórico de los últimos 30 años en $ 1280". Por lo que tiene margen para seguir en ascenso.

Nicolás Cappella, desde la mesa de IEB destaca que, a diferencia del lunes, este martes vio desarme de carry trade y mucho rescate a FCI. En especial, mucha venta de Lecap. "Aquí entendemos que el factor es doble: por un lado, toma de ganancias del trade de la licitación de la semana pasada y desarme de carry".

Carry trade se va

Al subir el dólar, hace recalcular a quienes hacen carry trade, lo que genera venta de pesos para ir al dólar y un poco retroalimenta la suba del dólar.

También notaron rescates en los fondos T+1, que para hacer frente a esos rescates tienen que vender Lecap.

"En la curva CER, el desarme de carry también se notó, aunque en menor medida, ya que en esa curva no estuvo tan presente el trade licitación", señala.

Se sumó la poca oferta del campo: MULC sigue en torno a una liquidación de u$s 300 millones en vez de entre u$s 400 millones y u$s 500 millones, que deberían ser días de liquidación de la gruesa.

Cepo cambiario

El mercado especula con que se está más cerca de la liberación del cepo luego del mega canje, pues quedan menos de u$s 6000 millones de pases de bancos privados contra el BCRA.

Por ende, el dólar financiero continúa muy demandado, con demanda todo el día, poca oferta y mayor presión sobre el cierre.

"Como novedad, en la zona de $ 1190 vimos más reticencias por parte de las mesas de convalidar esos niveles por la rueda bilateral", revela el directivo de IEB.