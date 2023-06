Aguinaldo 2023: cuáles son las opciones para dolarizarse que recomiendan los analistas

Con el cobro del medio aguinaldo, los empleados recibirán un plus en sus ingresos.

El mercado local ofrece oportunidades para hacer trabajar los pesos y proteger ese ingreso de capital de una devaluación.

Los inversores ven oportunidades en bonos corporativos argentinos. También recomiendan acciones locales y de Wall Street.

Con rendimientos del 60% en dólares, el mercado ve oportunidades en bonos en dólaresOxígeno al BCRA: los importadores pagan y se cubren con yuanes baratos al cambio oficial

Cobro de aguinaldo

Dos veces al año, los empleados registrados cobran su medio aguinaldo. Este representa un plus dentro de sus flujos de pesos que reciben por su trabajo.

Como todo ingreso extraordinario, el mismo puede utilizarse para las distintas necesidades que tenga el empleado, ya sea pagar la tarjeta o deudas, asi como también remodelar su casa, comprarse ropa, etc.

Sin embargo, otra de las opciones para destinar el aguinaldo es directamente invertirlo en el mercado de capitales.

En ese sentido, existen varias opciones para los pesos del aguinaldo.

Dado que los riesgos cambiarios e inflacionarios son los más importantes en la actualidad macroeconómica local, el mercado le pone el ojo en este momento a los bonos y a las acciones para cuidar el extraordinario flujo de pesos.

Inversión en bonos

Los bonos en dólares soberanos están bajo fuerte presión bajista.

En el acumulado del año, los bonos argentinos en Wall Street muestran pérdidas de 3% en el tramo corto y de 9% en promedio en los bonos más largos.

A su vez, tomando desde que salieron a cotizar, los Globales argentinos muestran una performance muy mala, cayendo entre 53% y 44% respectivamente.

Con esta performance, el mercado estuvo descartando la idea de invertir en deuda argentina en dólares soberana.

De esta manera, y ante la posibilidad de invertir los pesos del aguinaldo, el mercado sí ve oportunidades en la deuda corporativa, es decir, obligaciones negociables (ON)

La mayoría de los bonos corporativos argentinos operan con tasas de entre 10% al 15 por ciento.

Aquellos bonos que rinden menos del 10% son considerados como los de mejor calidad crediticia, mientras que la deuda que opera con tasas por encima del 15%, son compañías que son vistas con un grado de estrés mayor.

En cualquier caso, son instrumentos para estar dolarizados y hacer trabajar el aguinaldo.

Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL invertironline, agregó que para los interesados en una alternativa de bajo riesgo como ser los instrumentos de renta fija, podría ser una buena idea tener exposición en algunas obligaciones negociables.

"Con el objetivo de que el inversor pueda dolarizar sus inversiones de la forma más simple posible, desde IOL invertironline proponemos un portafolio de Obligaciones Negociables, para que puedas cubrirte ante una eventual suba del tipo de cambio", dijo.

Además agregó que "desde nuestro punto de vista, consideramos que la cartera es ideal para alguien que busca dolarizar sus ahorros y quiere tener también una renta pasiva en dólares, con la posibilidad de invertir desde apenas $ 20.000"

En ese sentido, el portafolio recomendado en cuestión se encuentra conformado en un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO).

"En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual (TIR) del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años", determinó Donzelli.

Por su parte, Nicolás Lo Valvo, Gerente Wealth Management de Balanz, detalló que aquellos inversores que quieran proteger su aguinaldo de los riesgos de una devaluación pueden optar por invertir en bonos corporativos argentinos en dólares.

"Estos instrumentos te permiten adquirirlos tanto en pesos como en dólares, y los pagos futuros, tanto intereses como devolución de capital, se realizan en dólares. Esta característica los convierte en una excelente herramienta de dolarización para aquellos que poseen pesos disponibles y desean resguardar su capital en una moneda fuerte, respaldados por créditos de buena calificación", señaló Lo Valvo.

A su vez, el especialista aclaro que actualmente existen numerosas oportunidades en la curva de bonos corporativos.

"Destacamos las obligaciones negociables de Telecom 2026, con un rendimiento de alrededor del 10%, Genneia 2027 cerca del 8% e YPF 2025 con un rendimiento cercano al 13%. Estas tres alternativas están regidas por la Ley de Nueva York, lo cual les brinda un atractivo adicional. Los pagos se realizan en dólar cable y en caso de cualquier eventualidad, los acreedores pueden litigar en los tribunales de dicha jurisdicción", dijo.

Inversión en acciones

Otra alternativa para invertir el aguinaldo, aunque con un grado de mayor de riesgo en la cartera, es a través de acciones.

En este caso, las acciones a invertir pueden ser locales así como también internacionales.

El mercado doméstico ofrece la oportunidad de invertir en acciones en Wall Street mediante los Cedear, los cuales son certificados que siguen la evolución de las acciones en Nueva York, sumado a la variación del dólar contado con liquidación (CCL).

Las acciones argentinas y en Wall Street están teniendo un buen año, por lo que el mercado sigue viendo valor en esta clase de activos.

El Nasdaq sube 33% en el año, el S&P500 gana 11% y el Dow Jones avanza 1,5%. El S&P Merval en dólares sube 22% en lo que va de 2023.

Juan Bialet, gerente de distribución y finanzas personales de Grupo SBS, propuso tres alternativas en función del riesgo que quiera asumir el inversor e invirtiendo en acciones.

Para una cartera conservadora, Bialet propuso opciones para acompañar la dinámica del mercado americano.

"Es un portafolio orientado a generar retornos en línea con el crecimiento del mercado americano, bajando el riesgo mediante la incorporación de sectores más defensivos como Consumo Básico (KO) y Salud (JNJ). También consideramos una exposición a una de las principales mineras de oro a las que se puede acceder en el mercado local (GOLD)", sostuvo.

A su vez, para una cartera moderada, el especialista de Grupo SBS recomendó una cartera que también acompañe a la dinámica en Wall Street y sumándole un poco más de riesgo con acciones locales, como el caso de Ternium (TXAR)

"Mantenemos nuestro objetivo de generar retornos alienados con el mercado americano, pero sumando algo más de exposición actividades más cíclicas como puede ser el sector energético (XLE). También incluimos un porcentaje en el sector de Consumo Básico/Retail (WMT) para bajar la volatilidad de la cartera. Empezamos a sumar riesgo argentino con uno de los pilares de nuestro mercado local, que tiene gran parte de sus ingresos atados a moneda dura (TXAR)", dijo Bialet.

Por último, dentro de lo que es una cartera agresiva, el Gerente de Finanzas Personales de Grupo SBS incorpora riesgo local dentro de la cartera, así como también otras acciones emergentes y de tecnológica, con el fin de generar retornos por encima del mercado americano en el mediano plazo.

"El mercado argentino cuenta con empresas con excelentes negocios y salud financiera en sus balances a precios muy razonables si miramos el mediano plazo. También nos metemos en el mundo de los semiconductores, con TSM, que abastece a la mayor parte del mercado de microprocesadores. Finalmente, sumamos GOOGL, para estar expuestos a las megacap de alto crecimiento que lideran los retornos del mercado desde hace años", detalló.

Finalmente, Nicolás Lo Valvocoincidió en que otra estrategia de inversión para aprovechar el aguinaldo en este contexto es invertir en Cedear.

"Lo interesante de los CEDEAR es que ofrecen cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio, siguiendo la cotización del dólar contado con liquidación. Esta opción es ideal y muy accesible para aquellos clientes que deseen invertir en acciones y evitar el riesgo local, ya que tienen acceso a un amplio universo de alternativas que ha ganado un volumen de negociación significativo en los últimos tiempos", dijo.

En ese sentido, desde Balanz recomiendan el Pack de CEDEARs de ETFs, compuesto principalmente por DIA (Dow Jones) y SPY (S&P 500), que replican dos de los índices bursátiles más grandes del mercado estadounidense.