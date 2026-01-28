Donald Trump advirtió a Irán que “el tiempo se está agotando” para alcanzar un acuerdo que evite una acción militar de Estados Unidos, al tiempo que aseguró que una flota de buques estaba lista para llevar a cabo una misión que comparó con la operación de Washington en Venezuela.

En una publicación en su cuenta de Truth Social el miércoles, el presidente de Estados Unidos reiteró que una “armada masiva se dirige a Irán” y agregó que “se está moviendo rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito”.

También advirtió que cualquier ataque sería mayor que los bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes en junio .

“Como con Venezuela, [la flota] está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario”, escribió Trump, en referencia a la captura este mes del hombre fuerte Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“El tiempo se está agotando, ¡realmente es crucial!”, añadió el presidente. “Como ya le dije a Irán una vez antes: ¡HAGAN UN ACUERDO! No lo hicieron y hubo la ‘Operación Midnight Hammer’, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor!”

Trump hizo estos comentarios mientras Estados Unidos desplegó activos militares en la región en las últimas semanas, incluido un grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Trump ha amenazado reiteradamente con atacar a la República Islámica por su represión de las protestas contra el régimen.

Irán confirmó que Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región con el despliegue de un grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln. Fuente: US Navy US Navy

Si bien el presidente pareció haberse tranquilizado tras afirmar que Irán había cancelado más de 800 ejecuciones de manifestantes detenidos, Estados Unidos desplegó luego activos militares adicionales en la región, en un aparente intento de mantener la presión sobre el régimen.

Al testificar el miércoles ante el Capitolio, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que el “régimen de Irán probablemente esté más débil que nunca”.

El régimen iraní no tiene “una manera de abordar las quejas centrales de los manifestantes, que es que su economía está en colapso”, agregó Rubio, y anticipó que más protestas “volverán a estallar”.

En respuesta a la publicación de Trump del miércoles, la misión permanente de Irán ante la ONU señaló: “La última vez que Estados Unidos se equivocó al entrar en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de u$s 7 billones y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses”.

Añadió: “Irán está listo para el diálogo basado en el respeto mutuo y los intereses —PERO SI ES PROVOCADO, SE DEFENDERÁ Y RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES—”.

Trump también vinculó cualquier acuerdo al programa nuclear iraní, e instó a Teherán a restringir sus capacidades.

“Ojalá Irán ‘se siente rápidamente a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES—, que sea bueno para todas las partes”, escribió.

Trump hizo referencia a las armas nucleares a pesar de haber afirmado que los ataques estadounidenses contra las instalaciones de Teherán habían “aniquilado” el programa de enriquecimiento del país en junio.

Irán niega haber buscado construir armas nucleares e insiste en que su programa atómico tiene fines civiles y pacíficos.

Estados Unidos ha exigido previamente que Irán acepte detener todo el enriquecimiento de uranio , un proceso que puede producir tanto combustible nuclear como material apto para armas. Teherán ha descartado cumplir con esa exigencia.

Crece la ansiedad entre los Estados del Golfo ante la posibilidad de ataques estadounidenses y las amenazas de represalias de Irán, lo que aviva el temor a un conflicto regional que podría interrumpir el comercio de petróleo.

Los precios del crudo subieron levemente tras la publicación de Trump: el Brent, referencia global, avanzó un 0,4% en la sesión, hasta ubicarse apenas por debajo de los u$s 68 por barril.

Washington y Teherán habían estado en conversaciones para limitar las capacidades nucleares de Irán antes de que Israel lanzara su guerra de 12 días contra Irán en junio, a la que Estados Unidos se sumó brevemente.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, dijo el miércoles que Teherán estaba en contacto con países no identificados que actuaban como “intermediarios” en sus conversaciones con Washington.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores, añadió que el régimen estaba abierto a negociaciones si eran “sinceras” , pero advirtió que “la probabilidad de guerra” era mayor. “Estados Unidos ha planteado la idea de negociaciones. La cuestión clave es cuán serio es respecto de esta propuesta”, afirmó Gharibabadi, advirtiendo que “si las conversaciones insisten en la rendición y si la agenda está predeterminada, no se logrará ningún resultado”.

Trump y altos funcionarios estadounidenses se han negado a detallar los términos de cualquier acuerdo ofrecido al régimen iraní.

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos allanó el camino para su traslado al país norteamericano para enfrentar cargos penales.

El operativo comando se produjo tras un importante despliegue militar en el Caribe, mientras Trump buscaba aumentar la presión sobre Maduro, a quien Washington designó como líder de un cartel de narcotráfico “narco-terrorista”.