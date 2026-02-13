Donald Trump planea reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio mientras enfrenta una crisis de asequibilidad que ha erosionado sus niveles de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El presidente estadounidense impuso el verano pasado aranceles de hasta 50% a las importaciones de acero y aluminio y amplió esos gravámenes a una serie de bienes fabricados con esos metales, incluidos lavarropas y hornos. Sin embargo, su administración está revisando ahora la lista de productos afectados y planea eximir algunos artículos, frenar la expansión del listado y, en su lugar, lanzar investigaciones más específicas por motivos de seguridad nacional sobre determinados bienes, según tres personas familiarizadas con el asunto. Esas fuentes señalaron que funcionarios comerciales del Departamento de Comercio y de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos consideran que los aranceles están perjudicando a los consumidores al elevar los precios de productos como moldes para tartas y latas de alimentos y bebidas. La ofensiva arancelaria de Trump llevó los gravámenes estadounidenses a su nivel más alto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el presidente ha dado marcha atrás en algunos de sus impuestos más duros ante el malestar de los votantes por la crisis de asequibilidad. Más del 70% de los adultos en Estados Unidos califica la situación económica como regular o mala, según una encuesta del Pew Research Center publicada este mes. Alrededor del 52% de los estadounidenses cree que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones. La administración ya otorgó excepciones a productos alimenticios populares en un intento por contener la inflación en los supermercados. También declaró una tregua en su guerra comercial con China después de que Beijing respondiera con sus propios aranceles. La decisión de suavizar los aranceles al acero y al aluminio, que estuvieron entre las primeras medidas adoptadas en el segundo mandato de Trump, se produce en momentos en que economistas sostienen que son los estadounidenses quienes están pagando esos gravámenes, lo que contradice la afirmación del presidente de que el costo recaería sobre empresas extranjeras. La guerra comercial de Trump también generó reacciones políticas, incluso entre algunos aliados. El miércoles, miembros del propio Partido Republicano de Trump se unieron a los demócratas cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para anular los aranceles impuestos a Canadá, en un fuerte revés a su estrategia comercial contra el segundo socio comercial del país. Se espera que Trump vete el proyecto, lo que mantendría los gravámenes vigentes. Varios legisladores republicanos enfrentan elecciones difíciles en sus estados en los comicios legislativos de noviembre, en medio de la preocupación de los votantes por el impacto de los aranceles en pequeñas empresas y consumidores. La última decisión sobre los aranceles a los metales también busca aportar claridad a un proceso de lobby cada vez más complejo en Washington que surgió desde que Trump impuso los gravámenes. Hasta ahora, la administración permitió en gran medida que empresas estadounidenses solicitaran que productos fabricados en acero y aluminio por competidores extranjeros fueran alcanzados por aranceles, en un llamado proceso de “inclusión”. El mecanismo, gestionado por el Departamento de Comercio, aprobó en la mayoría de los casos las solicitudes de compañías nacionales, que alegaron riesgos para la “seguridad nacional” asociados a bienes como piezas de bicicletas. Pero el sistema derivó en una extensa lista de productos de uso cotidiano sometidos a aranceles de hasta 50% sobre su contenido metálico. Según una de las fuentes, los funcionarios consideraban que el régimen arancelario era “demasiado complicado de aplicar” y necesitaba simplificarse. Países como el Reino Unido, México y Canadá, así como miembros de la Unión Europea, podrían beneficiarse de cualquier relajación de los aranceles estadounidenses sobre bienes fabricados con acero y aluminio. Un empresario europeo, que pidió no ser identificado, dijo conocer el caso de una compañía que envió cuatro contenedores idénticos de maquinaria a Estados Unidos y pagó tasas distintas por cada uno. El Departamento de Comercio ofreció por última vez en octubre a empresas estadounidenses la posibilidad de proponer proveedores extranjeros para ser alcanzados por aranceles, pero superó su propio plazo de 60 días para autorizar nuevos gravámenes. En esa ronda, fabricantes estadounidenses de colchones, moldes para tortas y bicicletas solicitaron aranceles adicionales contra empresas extranjeras. Cerca de 100 presentaciones reflejan la amplia variedad de productos que ahora las compañías sostienen que representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una empresa argumentó en su presentación que “sin pan, bollos, baguettes, panes crujientes, tortas, muffins y similares”, los soldados de las fuerzas armadas estadounidenses “no podrán mantener una dieta saludable”. El Departamento de Comercio, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.