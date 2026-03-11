Volkswagen le apuesta a la competitividad en el largo plazo y afirma que México es una parte importante de su presencia en Norteamérica, incluso con la complejidad que representa la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La división de México de la armadora alemana emitió una postura después de que el CEO global de VW, Oliver Blume, dijera en una llamada con inversionistas que los aranceles de 25% aplicados a los autos que se exportan a Estados Unidos desde México, hacen que para muchos de sus autos no tenga sentido desde el punto de vista económico exportarlos desde México. “Tenemos una fuerte presencia localizada en México. Ya no vale la pena exportarlos desde México a los Estados Unidos”, dijo Blume en la llamada. Sin embargo, la empresa señaló a El Cronista que México es parte importante de la presencia de VW en la región “Volkswagen de México es una parte importante de la presencia de Volkswagen en la Región de Norteamérica”, dijo la compañía. Además, aclaró que la apuesta de la compañía se concentra en la competitividad de largo plazo. “Si bien los aranceles y las condiciones del mercado influyen en cómo planificamos los volúmenes y la producción, seguimos exportando vehículos desde México a Estados Unidos como parte de nuestra estrategia. Nuestro enfoque está en la competitividad a largo plazo y en satisfacer la demanda de los clientes”, señala la postura. La armadora tiene una fuerte presencia en Puebla, donde cuenta con una armadora de autos VW, así como una más de Audi, a lo que se suma una fábrica de motores VW, en Silao Guanajuato. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto o incrementado varios aranceles a prácticamente todos los países del mundo. En este sentido, México paga un arancel de 25% a las exportaciones automotrices que no cumplen con las reglas de contenido regional del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Los aranceles aplicados al sector automotriz provocaron que las exportaciones de este sector a Estados Unidos bajaran 2.7% el año pasado, lo que representó su primera caída desde 2020, año en el que inició el confinamiento por el Covid-19.