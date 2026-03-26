El especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo participó este jueves de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó el escenario de las elecciones de medio término en Estados Unidos y aseguró que una eventual derrota de Donald Trump no impactará en la alianza con Argentina. Durante la entrevista, Elizondo sostuvo que es “altamente probable” que el Partido Republicano pierda las elecciones de noviembre, que renuevan un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. “Eso es lo que muestra la Historia: en general, los presidentes de Estados Unidos cuando enfrentan la primera elección de medio término, las pierden”, afirmó. Sin embargo, el analista sugirió que este revés no debería generar preocupación en la Casa Rosada. “No me parece que sea tan significativo”, manifestó respecto del impacto en Argentina. “Quizás genere algún debilitamiento en la capacidad operativa de Trump, pero la verdad es que ha actuado más allá del Congreso. Subió los aranceles e invadió Irán sin pedir autorizació. Es bastante autonomista, poco institucionalista, no creo que vaya a cambiar demasiado si la composición del Congreso no le es tan favorable”, profundizó. A su juicio, el vínculo con Argentina, lejos de debilitarse por un traspié electoral, se mantendrá sólido independientemente del resultado de los comicios. “No creo que (Trump) vaya a quedar tan debilitado como para afectar la capacidad de acción y en ese sentido tampoco imagino problemas para la Argentina”. En otro tramo de la charla, Elizondo brindó detalles sobre el estado actual del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Si bien el pacto ya fue celebrado formalmente por ambas partes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de ese país que anuló los aranceles que aplicó Donald Trump abre una incógnita. “La Corte dijo que Trump había acudido a una norma que no lo habilitaba para subir los aranceles desde el Ejecutivo, que debió haber pasado por el Congreso. Por lo tanto, se invalidó aquella suba de aranceles”, detalló Elizondo. A raíz de este revés judicial, la administración Trump debió recurrir a la Ley de Comercio (Trade Act) para intentar sostener su política arancelaria. Esta normativa le otorga un margen de maniobra de 150 días antes de requerir la convalidación del Congreso, pero impone techos que no permiten subir los aranceles tanto como se pretendía inicialmente. “El acuerdo en términos arancelarios está vigente, pero todavía no está claro si es tan conveniente para la Argentina, porque se bajaron aranceles desde posiciones que hoy ya no están vigentes“, matizó.