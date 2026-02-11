La Cámara de Representantes rechazó una regla impulsada por los líderes republicanos para impedir votaciones que cuestionaran los aranceles de Donald Trump, en un revés significativo para el presidente y sus aliados en el Congreso. La medida propuesta por Mike Johnson, presidente de la Cámara, fue derrotada el martes con 217 legisladores votando en contra —incluidos todos los demócratas y tres republicanos disidentes—, mientras que 214 la aprobaron. La votación sugiere que los legisladores en el Capitolio están cada vez más dispuestos a desafiar la agresiva agenda comercial de Trump, que ha alterado el comercio global y amenaza con aumentos de precios en Estados Unidos. El fracaso de la regla que buscaba proteger los aranceles de Trump frente a la oposición del Congreso podría allanar el camino para que los demócratas, liderados por el congresista de Nueva York Gregory Meeks, fuercen una votación tan pronto como el miércoles sobre una resolución para bloquear los aranceles a Canadá. Si bien Trump podría vetar cualquier votación del Congreso contra sus aranceles, un revés por parte de legisladores republicanos envía igualmente una fuerte señal del creciente descontento dentro del partido del presidente respecto de sus políticas económicas. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un margen extremadamente ajustado, lo que significa que Johnson solo puede perder el apoyo de un puñado de miembros de su partido en cualquier votación controvertida, siempre que ningún demócrata cruce líneas partidarias y vote con los republicanos. Thomas Massie, de Kentucky; Kevin Kiley, de California; y Don Bacon, de Nebraska, fueron los tres votos republicanos decisivos. Johnson declaró más temprano el martes ante la prensa que la “justificación” de la regla era “permitir que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso pendiente que todos están observando y esperando”. “Las políticas comerciales del presidente han sido de gran beneficio para el país”, agregó Johnson. “La idea es dar un poco más de margen para que esto se resuelva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”. Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos falle en los próximos meses sobre la legalidad de los amplios aranceles impuestos por Trump. En noviembre, el tribunal escuchó argumentos sobre si el presidente tenía autoridad para invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes a nivel mundial. El Congreso históricamente ha reclamado la autoridad para regular el comercio exterior y fijar impuestos. Ningún presidente anterior había utilizado la IEEPA para imponer aranceles. En una entrevista con Fox Business emitida el martes, Trump afirmó: “Solo espero que la Corte Suprema haga lo correcto para el país”. Los demócratas celebraron que la propuesta para bloquear las votaciones sobre aranceles hubiera fracasado. “Es alentador que un puñado de republicanos finalmente se hayan enfrentado a Trump para poner fin a esta locura”, dijo Don Beyer, demócrata por Virginia en la Cámara. “Espero que más colegas se sumen cuando avancemos para considerar medidas que pongan fin a los aranceles sobre Canadá y otros aliados y socios comerciales clave”, añadió. En un discurso en el pleno de la Cámara el martes, el líder demócrata de la minoría, Hakeem Jeffries, acusó a los legisladores republicanos de actuar “como nada más que un sello automático imprudente para la agenda extrema de Donald Trump”. Una encuesta de Pew publicada esta semana mostró que una amplia mayoría de estadounidenses se opone al régimen arancelario de la administración Trump. Según Pew, el 60% de los adultos en Estados Unidos desaprueba el aumento de los aranceles, incluidos más de una cuarta parte de los republicanos.