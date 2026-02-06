Los viajes internacionales a Estados Unidos se han desplomado en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, como consecuencia de la aplicación de las leyes de inmigración impuestas por el presidente, los mayores controles fronterizos y los aranceles globales. El número de visitantes extranjeros que viajaron a EE.UU. en 2025 cayó un 4,2 %, el primer descenso anual desde la pandemia, según datos de la Administración de Comercio Internacional (ITA). El dato contrasta con los viajes internacionales a nivel mundial, que aumentaron un 4% en 2025, según la oficina de turismo de la ONU. “EE.UU. es el único destino importante del mundo que registra una disminución en el gasto de los visitantes internacionales”, afirmó Erik Hansen, vicepresidente sénior de la Asociación de Viajes de EE.UU. “Es un impacto tremendo”, afirmó, citando una disminución de aproximadamente 11 millones de visitantes internacionales, lo que equivale a una pérdida de 50.000 millones de dólares en gastos. “Incluso un solo punto porcentual que perdamos significa miles de millones de dólares, cientos de miles de empleos”, añadió. Durante el último año, la Casa Blanca ha dificultado considerablemente o imposibilitado la visita a Estados Unidos para ciertos viajeros. La administración Trump ha prohibido la entrada a visitantes de más de una docena de países por motivos de seguridad nacional y ha suspendido la emisión de visados a 75 países, incluidos Brasil y Tailandia. Estados Unidos también ha intensificado los controles y la verificación de datos en redes sociales de posibles visitantes, estudiantes y residentes. Los controles fronterizos de dispositivos electrónicos aumentaron un 18% en el año fiscal 2025, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que también ha propuesto una nueva norma para obligar a los visitantes de docenas de países a presentar cinco años de actividad en redes sociales. Las políticas agresivas de Trump hacia sus aliados tradicionales, así como su retórica sobre inmigración, han disuadido a otros posibles visitantes. Estados Unidos “está perdiendo cuota de mercado a medida que los vínculos entre los viajes y el comercio se debilitan, y la percepción de una menor apertura disuade a los visitantes”, escribió Adam Sacks, presidente de Tourism Economics, en un informe sobre las tendencias de viajes para 2025. “Es un patrón que recuerda a la experiencia de Reino Unido tras el referéndum del Brexit”, añadió. El descenso de canadienses que visitan Estados Unidos fue especialmente marcado, con una caída del 10,2% en comparación con el año anterior, según datos de ITA. John Gauvreau, un agente inmobiliario jubilado de Ontario que suele viajar varias veces al año a Estados Unidos, canceló unas vacaciones en Las Vegas el pasado abril en respuesta a las amenazas de Trump de anexionarse Canadá y su hostilidad hacia Ucrania. “Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar [en Estados Unidos]”, declaró. “En todo caso, me reafirmo en mi decisión tras los recientes asesinatos de los manifestantes de Minneapolis Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales, declaró Gauvreau. Los viajes desde otros países también han disminuido. El número de visitantes de Europa y Oriente Medio disminuyó un 3,1% y un 3%, respectivamente, según datos de ITA. “Ya no me plantearía visitar Estados Unidos, y mucho menos mientras Trump esté en el cargo”, declaró un ciudadano irlandés que canceló un viaje planeado a California este año y pidió permanecer en el anonimato. La pérdida de visitantes internacionales ha afectado a los hoteles estadounidenses, un nuevo golpe para la industria en un momento en que la incertidumbre económica también ha frenado el gasto de los viajeros nacionales. La caída en las visitas también ha afectado a las aerolíneas. Las aerolíneas europeas han informado de una caída del tráfico en las rutas norteamericanas, que suelen ser las más rentables, aunque minimizan la magnitud del descenso. “La caída no fue tan grave como algunos esperaban”, declaró Carsten Spohr, consejero delegado de Lufthansa, en la presentación de resultados de la aerolínea alemana en noviembre, mientras que el CEO de British Airways, Sean Doyle, afirmó que la aerolínea sufrió una caída en el primer semestre de 2025, pero experimentó una “recuperación” en el segundo semestre. A principios de esta semana, Disney advirtió a los inversores sobre posibles dificultades para las visitas internacionales en sus parques estadounidenses y que su división de experiencias, que incluye parques, solo experimentaría un crecimiento moderado en el trimestre actual. Los analistas se muestran optimistas respecto al Mundial —que se celebra en EEUU, Canadá y México— y creen que impulsará la capacidad de fijación de precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas. Sin embargo, Shaun Kelley, de Bank of America, prevé una demanda muy débil en 2026. La escalada de violencia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha desplegado agentes enmascarados para deportar a inmigrantes indocumentados, ha tenido un efecto disuasorio adicional en EEUU. Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, respaldó los llamamientos de un abogado suizo especializado en anticorrupción para boicotear el Mundial de 2026. Mark Pieth, un abogado suizo, mencionó el asesinato de Good como una razón para que los aficionados evitaran Estados Unidos. “¡Aléjense de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en televisión”, declaró al periódico Der Bund en una entrevista el mes pasado. Los expertos del sector esperan que el Mundial pueda impulsar más viajes a Estados Unidos en 2026. Según la USTA, se espera que los viajes internacionales aumenten un 3,7% este año, en parte debido al evento, que Hansen describió como una “oportunidad histórica”. El Mundial es “una publicidad para Estados Unidos que será vista por entre cinco y seis mil millones de personas en todo el mundo”, afirmó Hansen. “Y si la publicidad es negativa, podría tener consecuencias que duren una década. Hay mucho en juego”, concluyó.