Los integrantes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) no pueden perder el tiempo para obtener certidumbre sobre el futuro de la relación comercial, aseguró el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard. Durante una reunión con el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, en Canadá, el funcionario mexicano destacó que la región tiene una integración muy estrecha y compite con otras zonas económicas del mundo. “No podemos vivir con nostalgia ni con la idea principal de regresar al pasado. Necesitamos encontrar la manera de sobrevivir y fortalecer nuestra economía, nuestro país, la seguridad de nuestro país y de su país en estas nuevas condiciones”, aseguró el líder de las negociaciones del TMEC para el Gobierno Federal. Ebrard encabezó una delegación histórica integrada por 244 empresarios, así como por funcionarios del Gobierno Federal y estatales a Canadá, con el objetivo de estrechar vínculos de cooperación entre ambos países y fomentar la inversión bilateral. La visita ocurrió después de que una delegación canadiense visitó México en febrero de este año, con el mismo objetivo. Durante la reunión Ebrard destacó que Norteamérica compite con otras regiones que tienen una integración muy estrecha “y no podemos perder tiempo ni pasar varios años tratando de obtener certidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos años”. El funcionario recordó que México tendrá reuniones formales previas con el Gobierno de Estados Unidos para adelantar puntos clave de la revisión del TMEC antes del 1 de julio. “Vamos a iniciar esas conversaciones pronto y estoy convencido de que en algún momento Canadá se unirá a nosotros en esta conversación. Porque tiene sentido, porque somos una región, porque tenemos integración económica”, destacó. “Así que la realidad será muy poderosa, como siempre, y jugará a favor de esta idea. Estamos convencidos de ello”, destacó. El funcionario mexicano recordó que entre los objetivos principales para la revisión del TMEC se encuentra mantener el intercambio libre de aranceles al menos al 85%, así como reducir el daño que hace a México y Canadá la imposición de aranceles de la Sección 232, que incluye el acero, el aluminio y el sector automotriz, así como buscar la mejor forma para reducir la dependencia de varios países asiáticos. “Por ejemplo, pueden pensar en los productos farmacéuticos. Dependemos en más de un 80%. México y Estados Unidos —aunque no exactamente en el mismo caso que Canadá— tenemos un nivel muy alto de dependencia en productos farmacéuticos. Tenemos un nivel muy alto de dependencia en productos electrónicos”, comentó.