De acuerdo con los reportes, solo KFC operaba alrededor de 83 restaurantes en la isla, a los que se suman los de Taco Bell. (Fuente: Shutterstock).

KFC y Taco Bell, dos de las cadenas de comida rápida más grandes de Estados Unidos, dejaron de operar en Puerto Rico. La empresa dueña de ambas marcas confirmó el cierre de todos sus restaurantes en la isla, un territorio estadounidense, luego de romper con la compañía local que los manejaba.

En total, más de 83 locales quedaron fuera de servicio, en una medida que golpea de lleno a miles de trabajadores y que pone fin, al menos por ahora, a casi seis décadas de historia de una de las marcas en la isla.

KFC y Taco Bell confirmaron el cierre total en este territorio

Yum! Brands, el grupo propietario de KFC y Taco Bell, comunicó el cierre simultáneo de todos sus puntos de venta en Puerto Rico. La raíz de la decisión fue la ruptura de su relación comercial con Encanto Restaurants, la empresa que operaba esas marcas en la isla bajo el esquema de franquicia. Sin ese operador a cargo, los restaurantes dejaron de funcionar de un día para el otro.

El grupo propietario de KFC y Taco Bell, comunicó el cierre simultáneo de todos sus puntos de venta en Puerto Rico. Shutterstock

Más de 83 locales cerrarán sus puertas

La escala del cierre no es menor. De acuerdo con los reportes, solo KFC operaba alrededor de 83 restaurantes en la isla, a los que se suman los de Taco Bell. La cantidad exacta de trabajadores afectados por el cierre de las dos marcas no fue precisada de manera oficial.

Lo que sí se sabe es que Encanto Restaurants, el operador, emplea a más de 3,000 personas, aunque distribuidas entre las cuatro marcas que maneja en la isla, a KFC y Taco Bell se suman Pizza Hut e IHOP. Por eso, los afectados directos por este cierre son una porción de ese total, pero igualmente se cuentan por miles los empleos en la incertidumbre.