Foto del Ejército de EE. UU. por el sargento Collin Mackall

Se trata de una herramienta que permitiría adaptar municiones ya disponibles en el armamento para que puedan ser transportadas utilizadas por aeronaves no tripuladas, como drones.

El Ejército de Estados Unidos dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 que avanzó con un proyecto iniciado en 2024. Se trata de la Herramienta de Efectos Letales mediante Municiones Lanzadas desde el Aire, también conocida como MALET, por sus siglas en inglés.

La particularidad de MALET es que permite adaptar proyectiles de mortero para que puedan ser lanzados desde drones. En este contexto, el Ejército quiere aprovechar al máximo su arsenal y ampliar sus posibilidades de uso.

¿Cómo funciona la nueva tecnología militar de Estados Unidos?

Según el comunicado oficial del Ejército, MALET (por su nombre en inglés Munittions Air-dropped Lethal Effects Tool) es un accesorio de conversión desmontable que tiene como objetivo que los proyectiles de mortero convencionales puedan ser lanzados desde un aeronave no tripulada.

Este avance viene a resolver un gran problema que experimentaba el Ejército con este tipo de armas, ya que este tipo de proyectiles están diseñados para ser disparados desde un tubo instalado en tierra. Esto permitirá aprovechar los recursos ya disponibles en vez de comprar proyectiles especialmente fabricados para drones.

Para que este sistema funcione correctamente existen dos factores que se deben cumplir:

Por un lado, el proyectil debe tener estabilidad aerodinámica, es decir, mantener un comportamiento estable durante su caída.

Por el otro, necesita de un mecanismo que le permita completar su función explosiva cuando es liberado desde el aire.

En un principio, se podrán trasladar y desplegar dos tamaños de morteros:

Morteros de 60 mm.

Morteros de 81 mm.

Soldados del Ejército de EE. UU. pertenecientes al 1.er Batallón, 181.er Regimiento de Infantería, 44.ª Brigada de Combate de Infantería, Guardia Nacional del Ejército de Massachusetts, disparan morteros durante un ejercicio de fin de semana en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, Nueva Jersey, el 21 de octubre de 2026. Los operadores de mortero manejan sistemas de mortero de 60 mm, 81 mm y 120 mm para brindar apoyo de fuego indirecto a las fuerzas terrestres. Foto del Ejército de EE. UU. por el sargento Seth Cohen

¿Cómo beneficiará esto al ejército estadounidense?

De lograr que el proyecto continue avanzando, el Ejército logrará beneficiarse en cuatro aspectos que resultan de gran relevancia en el contexto de la carrera armamentística:

1. Permite usar municiones que el Ejército ya tiene almacenadas.

2. Una misma municion puede conservar su uso convencional o adaptarse al lanzamiento aereo.

3. Amplia las opciones de armamento que pueden transportar aeronaves no tripuladas.

4. El Ejército busca transferir el desarrollo a empresas para facilitar su fabricación y posterior distribución.

No obstante, aún falta que se completen varias etapas. De acuerdo con el comunicado oficial del Ejército de los Estados Unidos, se planea distribuir la herramienta para que los soldados puedan probarlos y dar su opinión, así como contiuar validando sus capacidades y mejorando el diseño, y aplicar la arquitectura MALET a otros tipos de dispositivos.