Paraguay le pide a Taiwán que invierta u$s 1000 millones para seguir siendo su aliado

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, le ha pedido a Taiwán que invierta u$s 1000 millones en su país para ayudarle a resistir las "enormes" presiones para que cambie su reconocimiento diplomático por el de su rival China.

La mayoría de los aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán están en América latina y el Caribe, pero Beijing los ha ido apartando poco a poco con ofertas de ayuda, préstamos y comercio. Un cambio por parte de Paraguay, el mayor país por superficie que aún reconoce a Taiwán , sería un duro golpe para Taipei.

"Estamos trabajando con el presidente de Taiwán... para que el pueblo paraguayo sienta los beneficios reales de la alianza estratégica", le dijo Abdo al Financial Times durante una visita a Estados Unidos.

"Hay una inversión taiwanesa de más de u$s 6000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, de ahí queremos que u$s 1000 millones se pongan en Paraguay", dijo. "Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán dijo que la esperanza de Abdo de obtener u$s 1000 millones de inversión taiwanesa "tendría un profundo significado para la asociación estratégica Taiwán-Paraguay".

"El Gobierno alienta a las empresas taiwanesas a visitar el país y explorar la inversión en él", dijo el ministerio en comentarios enviados por correo electrónico.

Panamá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua han abandonado a Taiwán en los últimos cinco años, lo que ha alarmado a Estados Unidos, que desea que Taipei mantenga sus alianzas en la región.

Paraguay es un importante exportador de soja y carne vacuna, pero sus relaciones con Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio, le han costado el acceso al vasto mercado chino. Esto ha molestado al poderoso lobby agrícola de la nación sudamericana.

"Imagínese lo que dicen los productores [agrícolas] cuando los precios de la carne caen y no tienen acceso a China", dijo Abdo. "Piden: 'Por favor, tenemos que abrirnos al mercado chino'. ¿Qué nos da Taiwán cuando somos un país que podría vender toda su producción de soja y carne a China?"

Taiwán ha enviado este año dos delegaciones de inversión a Paraguay y una universidad tecnológica que instaló en el país en 2017 y ya ha formado a 400 estudiantes.

Un estudio publicado en la revista Foreign Policy Analysis el año pasado estimó que la alianza de Paraguay con Taiwán le había costado el equivalente al 1% del PBI por año en ayuda e inversión perdida entre 2005-14 . "Paraguay no recibió nada de China", escribieron los autores. "Esto no fue compensado por los flujos procedentes de Taiwán".

La alianza con Taipei también le costó a Paraguay el acceso a las vacunas contra el coronavirus en un momento crucial de la pandemia, cuando los suministros sólo estaban disponibles desde China. Abdo dijo que había enviado a su ministro de Salud a hablar con el cónsul chino en el vecino Brasil en ese momento.

"Tienes tres opciones", dijo el cónsul. " Pueden ser chinos, que no lo son, un aliado de China, que no lo son, o un país pobre, que tampoco lo son . Estas son las prioridades de China".

Los otros principales aliados latinoamericanos de Taiwán, Guatemala y Honduras, han contado historias similares. Honduras dijo el año pasado que estaba considerando abrir una oficina en China para asegurar el acceso a las vacunas, lo que llevó a Taiwán a acusar a Beijing de utilizar las vacunas para obtener beneficios políticos y diplomáticos.

A pesar de las dificultades con las vacunas, Paraguay demostró ser una de las naciones que mejor pudo hacer frente a Covid-19 gracias a su estabilidad y disciplina macroeconómica, según el Banco Mundial. El PBI se contrajo sólo un 0,8% en 2020 y repuntó hasta un crecimiento del 4,2% el año pasado. Abdo dijo que esperaba que creciera un 2% este año.

Tom Long, autor del estudio de Foreign Policy Analysis, dijo que la alianza con Taiwán trajo beneficios para Paraguay en medio de las tensiones en otros temas entre el partido Colorado, que gobierna Abdo, y la Casa Blanca.

"En este tema, Paraguay puede ganar la atención y el favor de Taiwán, y de algunas figuras en Estados Unidos, de una naturaleza que los estados más pequeños no suelen recibir", dijo Long.