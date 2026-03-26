En América Latina, se está llevando a cabo una de las construcciones más impresionantes de los últimos años: un puente colosal que tiene el potencial de transformar la conectividad regional. Su estructura, visible desde grandes distancias, integra ingeniería moderna con un diseño que ha sido concebido para resistir las condiciones más rigurosas. Con una longitud que supera los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta megaobra en Paraguay tiene como objetivo mejorar el transporte y el comercio, acortando los tiempos de viaje y fortaleciendo los vínculos entre regiones que, durante décadas, han permanecido aisladas. Durante la ceremonia, el mandatario Santiago Peña resaltó que esta infraestructura representa un avance real hacia el desarrollo del país y hacia una mayor conexión entre regiones que durante décadas permanecieron separadas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, expresó el jefe de Estado. El puente fue inaugurado oficialmente en marzo de 2024, en una jornada histórica que reunió a miles de personas y a las principales autoridades del país. El acto central se realizó sobre el tramo atirantado de 603 metros que cruza el río. Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, subrayó que la historia de este proyecto comenzó en 2013, cuando fue incorporado al Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. En sus palabras, este puente es “una muestra del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.