El sistema de transporte público en Paraguay inició una nueva etapa con la entrada en operación de buses eléctricos donados por Taiwán. La implementación de estas unidades busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia de los usuarios en la capital. Desde su puesta en marcha, el proyecto apunta a reorganizar la movilidad urbana con recorridos establecidos y paradas definidas. Esta transición hacia el transporte público moderno también responde a la necesidad de hacer más eficiente el desplazamiento en zonas de alta demanda. El despliegue de estos vehículos eléctricos marcó un avance en términos de sostenibilidad y tecnología. Además, posicionó al país dentro de la tendencia regional hacia la movilidad eléctrica, con beneficios tanto operativos como ambientales. El servicio comenzó con un itinerario específico que conectará Asunción con San Lorenzo, operando durante amplias franjas horarias. Las frecuencias están distribuidas a lo largo del día, con intervalos más cortos en horas de mayor circulación. Durante una fase inicial, las autoridades y operadores realizaron ajustes técnicos y operativos basados en el comportamiento del tránsito y la demanda de pasajeros. Esto permitió optimizar tiempos de viaje y mejorar la eficiencia del servicio. El sistema introduce cambios importantes en la forma de abordar y descender de los buses, con un enfoque en la organización y seguridad: Estas medidas buscan reducir la informalidad en el transporte y ordenar la circulación en corredores clave.