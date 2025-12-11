La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un respaldo tácito a la presión de Estados Unidos sobre el presidente Nicolás Maduro, pidió al mundo cortar el flujo de dinero procedente de las drogas, las armas y la trata de personas , que afirmó sostienen al régimen autoritario del país.

Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz el miércoles, dijo a periodistas en Oslo que estaba “muy esperanzada” de que Venezuela sería libre, y agregó: “Va a ser pronto”.

Consultada sobre las fuerzas estadounidenses que incautaron un petrolero frente a la costa de Venezuela —que, según la fiscal general Pam Bondi, transportaba petróleo sancionado— respondió: “Algunas personas hablan de una invasión en Venezuela, y yo respondo que Venezuela ya ha sido invadida”.

Dijo: “Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hizbolá, Hamás, operando libremente de acuerdo con el régimen; tenemos guerrillas colombianas, los cárteles de la droga… Así que le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal están muy activos”.

Rusia ha sido una fuente importante de armas para Venezuela en las últimas dos décadas e Irán ha ayudado a Maduro a reconstruir refinerías. Las guerrillas marxistas del ELN de Colombia operan desde bases dentro de Venezuela y están involucradas en el contrabando de cocaína, según funcionarios estadounidenses y colombianos.

Machado, que ha vivido en un lugar secreto dentro de Venezuela durante los últimos 16 meses para evadir a las fuerzas de seguridad del régimen, salió del país disfrazada para viajar a Oslo, donde se perdió la ceremonia del Nobel pero llegó temprano el jueves a una bienvenida entusiasta.

El jefe del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, pidió el miércoles la renuncia de Maduro, en comentarios públicos inusualmente directos. Machado también se reunió con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien ofreció su apoyo a su lucha.

Pero el premio también ha generado controversia en Noruega, con dos partidos de izquierda criticando el galardón y la aparente aceptación por parte de Machado de la presión estadounidense sobre Maduro. Los periodistas estimaron que varios cientos de personas protestaron contra el premio de Machado en el centro de Oslo el jueves.

Machado dijo que no pudo dormir después de aterrizar en Oslo poco después de la medianoche, al reencontrarse con sus tres hijos por primera vez en casi dos años , tras una larga y peligrosa huida de su país.

La líder opositora se escapó de su escondite dentro de Venezuela y viajó con ayudantes de confianza por tierra hasta la costa del Caribe, esquivando numerosos puestos de control del régimen en el camino, según una persona cercana a ella.

Al llegar al mar, Machado abordó una modesta embarcación que la llevó unos 40 millas en mal tiempo hasta la cercana isla holandesa de Curazao, donde tomó un avión rumbo a Oslo, añadió esta persona.

La incertidumbre en torno al viaje significaba que el equipo de Machado cambiaba constantemente los planes , sin saber hasta el último momento si llegaría a Oslo y a qué hora. Los detalles de su travesía fueron informados primero por el Wall Street Journal.

Durante su conferencia de prensa del jueves, Machado también destacó cómo Noruega —el principal productor de petróleo y gas de Europa occidental y dueño del mayor fondo soberano del mundo, financiado con sus ingresos petroleros— era “un ejemplo” para Venezuela. Dijo que quería convertir a su país en un “centro energético, tecnológico y democrático de las Américas”.

Machado afirmó que el régimen de Maduro se había sostenido por “un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado. ¿De dónde vienen esos fondos? Del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas, del tráfico de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Una vez que eso ocurra y la represión se debilite, se acabó. Porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror.”