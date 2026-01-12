El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a María Corina Machado, la líder opositora venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmaron funcionarios estadounidenses este lunes.

El encuentro se produce en un momento crucial para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en una operación denominada “Determinación Absoluta” que tuvo lugar en las primeras horas del 3 de enero en Caracas.

Cuál es el detrás de escena de la cumbre Trump-Machado

Trump había manifestado la semana pasada su interés en saludar a Machado, quien salió clandestinamente de Venezuela con ayuda estadounidense para recibir el Premio Nobel en Oslo en diciembre pasado. La dirigente venezolana, de 58 años, dedicó el galardón al “sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa”.

Sin embargo, la relación entre ambos líderes presenta matices. Trump mostró una actitud reticente respecto a contar con Machado para una eventual transición política en Venezuela, priorizando, en cambio, negociaciones con figuras del chavismo como Delcy Rodríguez, quien juró como jefa del régimen venezolano horas después de la captura de Maduro.

Corina Machado en su llegada a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Fuente: EPA/NTB LISE ASERUD

Tras una audiencia con el Papa en el Vaticano, Machado declaró que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense que derrocó a Maduro y sacó del país al presidente y a su esposa, Cilia Flores.

La operación militar dejó al menos 55 militares venezolanos y cubanos muertos, según balances oficiales. El operativo expuso además la injerencia militar cubana en Venezuela, con 32 efectivos cubanos fallecidos que formaban parte del dispositivo de seguridad personal de Maduro.

La postura de la Casa Blanca

Consultada por la decisión de no involucrar a Machado en el gobierno de una Venezuela post-Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la estrategia de Trump. “El presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”, afirmó.

Leavitt destacó los beneficios económicos de la operación: “Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE.UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”.

Maduro siendo trasladado a los tribunales de Nueva York. Fuente: REUTERS Adam Gray

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York, donde comparecieron el 5 de enero ante un tribunal federal y se declararon no culpables de cargos por narcotráfico y tráfico de armas. El expresidente venezolano permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, con su próxima audiencia programada para el 17 de marzo de 2026.

Reacciones internacionales

La operación militar generó división en la comunidad internacional. Tanto aliados como adversarios de Estados Unidos criticaron la acción en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se cuestionó la legalidad de la intervención.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que se trata de un “peligroso precedente” que incrementa las tensiones internacionales. Mientras tanto, países como China y Rusia exigieron la liberación de Maduro, y varios gobiernos europeos expresaron preocupación por las violaciones al derecho internacional.

En Argentina, el presidente Javier Milei celebró el reconocimiento a Machado y la felicitó por su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”.

El futuro de Venezuela

Con Maduro en prisión y Delcy Rodríguez al frente del régimen chavista, Venezuela enfrenta un período de incertidumbre. La Constitución venezolana establece que, una vez declarada la ausencia definitiva del presidente, deben celebrarse elecciones en un plazo de 30 días.

Machado aseguró que, bajo condiciones libres y verificables, la oposición obtendría una victoria amplia, prometiendo desmantelar las redes criminales, reconstruir el sector energético y facilitar el regreso de millones de venezolanos que emigraron.

Asimismo, y en un episodio que llamó la atención de propios y extraños. A través de sus redes sociales, Donald Trump posteó en Truth Social una captura de su perfil en Wikipedia donde el mandatario es catalogado como “Presidente interino de Venezuela”.

La reunión del jueves será seguida de cerca por analistas internacionales, quienes buscarán señales sobre el rol que Washington está dispuesto a otorgarle a la líder opositora en el proceso de transición venezolano.