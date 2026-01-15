La dirigente opositora venezolana María Corina Machado confirmó este jueves que durante su reunión en la Casa Blanca le presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en 2024, en lo que aparenta haber sido una entrega formal del galardón.

“Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.”, declaró Machado a los medios de comunicación en las afueras del Capitolio en Washington.

La política venezolana no especificó con total claridad si se trató de un obsequio definitivo o una presentación simbólica, ni si Trump aceptó quedarse con la insignia.

Trump-Machado: un paralelismo histórico entre dos siglos

Durante el encuentro, Machado relató a Trump un episodio histórico que vincula a Venezuela con Estados Unidos. Se refirió al Marqués de Lafayette, militar francés que combatió junto a las tropas independentistas norteamericanas contra el dominio británico, y a Simón Bolívar, el Libertador de Venezuela y otras naciones sudamericanas.

Según explicó la líder opositora, hace aproximadamente 200 años Lafayette obsequió a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, primer presidente de Estados Unidos y comandante del ejército independentista. “Bolívar conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede observar la medalla”, señaló Machado.

El episodio al que hace referencia la dirigente venezolana ocurrió en 1825, durante la visita de Bolívar a Perú. Lafayette, quien admiraba al Libertador sudamericano, le envió la medalla como símbolo de fraternidad entre las luchas independentistas de ambos continentes.

“Un símbolo de hermandad en la lucha contra la tiranía”

“Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE.UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía, y 200 años después la gente de Bolívar le está devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad”, expresó Machado.

La activista política, quien ya había dedicado públicamente el Nobel a Trump cuando lo recibió en octubre de 2024, había manifestado la semana pasada su intención de compartir el galardón con el mandatario estadounidense. Sin embargo, el Instituto Nobel noruego aclaró que, según sus estatutos, un Premio Nobel no puede ser transferido a terceros.

El interés de Trump por el Premio Nobel

Donald Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por recibir el Premio Nobel de la Paz. El mandatario estadounidense suele afirmar que ha contribuido a resolver múltiples conflictos internacionales y que merece el reconocimiento por ello.

“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras” , declaró Trump la semana pasada en declaraciones a la prensa. El presidente ha mencionado en distintas oportunidades que habría puesto fin a ocho conflictos internacionales, argumentando que el galardón debería otorgarse según el número de guerras resueltas.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, recibe un abrazo del senador Ted Cruz, durante una visita al Congreso de los Estados Unidos (Fuente: EFE).

Cabe recordar que Trump fue nominado al Nobel de la Paz en varias ocasiones durante su primer mandato (2017-2021), principalmente por sus esfuerzos diplomáticos en la península de Corea y los Acuerdos de Abraham en Medio Oriente, aunque nunca lo obtuvo.

Cambio de estrategia de Washington hacia Venezuela

Respecto al contenido de su reunión con Trump, Machado aseguró que el presidente republicano está “totalmente comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

En un giro en su política exterior, la administración Trump optó recientemente por reconocer un gobierno interino de tendencia chavista para liderar Venezuela, en lugar de respaldar una administración encabezada por opositores como había sido la estrategia durante su primer mandato, cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

Este cambio de postura ha generado sorpresa en círculos políticos internacionales y plantea interrogantes sobre la estrategia estadounidense hacia el país sudamericano en los próximos meses.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz en 2024 por su liderazgo en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, convirtiéndose en la primera venezolana en recibir este reconocimiento.