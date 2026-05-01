La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en México es de 17.45 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.08%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.49 pesos y un mínimo de 17.45 pesos. El Dólar mostró un leve avance semanal de 0.39%, pero en el último año registra una caída de -9.20%, señalando una tendencia general bajista pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, la cotización fue volátil: cayó, luego encadenó tres alzas, siguieron dos bajas, dos nuevas subidas y cerró con dos descensos; el balance neto es neutro y termina con racha bajista, sin días planos. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.71%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En comparación con hace dos días, el valor del Dólar ha aumentado, lo que indica una mejora en su cotización. Esta tendencia sugiere que la moneda podría continuar fortaleciéndose si las condiciones económicas se mantienen favorables. Sin embargo, es importante monitorear las fluctuaciones para prever posibles cambios en el futuro. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.