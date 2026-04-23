Dubái anunció la construcción de una nueva línea de trenes que marcará un hito en el desarrollo del transporte urbano de la ciudad. El proyecto contempla una inversión cercana a los USD 9000 millones y se convertirá en la mayor iniciativa de movilidad jamás realizada en el emirato. Según informaron las autoridades, esta nueva infraestructura busca reforzar la conectividad urbana y apuntar a que la ciudad emiratí sea considerada como “la mejor ciudad del mundo” durante la próxima década. El anuncio fue realizado por el gobernante de Dubái y vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, a través de su cuenta de X y confirmó que la nueva línea de metro tendrá una extensión de 42 kilómetros. Esta ampliación permitirá incrementar la longitud total de la red de metro en un 35%, fortaleciendo significativamente el sistema de transporte público de la ciudad. La nueva traza, denominada oficialmente como la Línea de Oro, atravesará 15 áreas estratégicas clave distribuidas a lo largo de Dubái. El objetivo central del proyecto es mejorar la conectividad entre distintos puntos urbanos y facilitar el acceso a zonas en pleno desarrollo. De acuerdo con la información oficial, la línea beneficiará directamente a alrededor de 1,5 millones de residentes del emirato. Además, la Línea de Oro permitirá reforzar la conexión con 55 proyectos inmobiliarios de gran escala que actualmente se encuentran en construcción. De esta manera, el nuevo corredor ferroviario adquirirá un papel central en el crecimiento urbano y en la planificación futura de la ciudad, integrando áreas residenciales, comerciales y de desarrollo estratégico. El costo total del proyecto está estimado en aproximadamente 34.000 millones de dirhams emiratíes, lo que equivale a cerca de USD 9258 millones al tipo de cambio actual. Asimismo, las obras ya cuentan con un cronograma definido y se espera que la nueva línea de metro sea inaugurada el 9 de septiembre de 2032, una fecha simbólica dentro de la planificación urbana de Dubái. Según expresó el propio Al Maktoum, esta obra emblemática tiene como meta posicionar a Dubái como un referente global en términos de calidad de vida, infraestructura y desarrollo urbano. A su vez, el mandatario aseguró que los proyectos futuros no se detendrán, sino que se acelerarán, con el propósito de construir un futuro mejor para millones de personas y transformar los planes anunciados en realidades concretas.