La Reserva Federal dijo que lanzará un programa de compra de bonos a corto plazo por u$s 40.000 millones, apenas semanas después de que dejara de reducir su balance tras repetidos episodios de tensión en los mercados monetarios.

El banco central de EE.UU. señaló el miércoles que comenzará a comprar letras del Tesoro, deuda que vence entre cuatro semanas y un año, a partir del 12 de diciembre.

Su decisión llega después de que las tasas en los mercados de préstamos a un día se dispararan el mes pasado , ya que los esfuerzos de tres años de la Fed por reducir su balance absorbieron liquidez excedente de los mercados.

Algunos funcionarios de la Fed habían expresado preocupación de que las tasas en el mercado repo, una parte vital de la infraestructura del sistema financiero, se habían desvinculado repetidamente de otros costos de endeudamiento fijados por el banco central.

La Fed detuvo su programa de QT (ajuste cuantitativo) el 1 de diciembre , pero muchos en el mercado consideraron que eso era insuficiente para estabilizar los mercados de financiamiento.

Algunos en Wall Street esperaban que la Fed anunciara un programa de compra de letras del Tesoro el miércoles, pero el ritmo y el tamaño de las compras fueron más agresivos de lo proyectado , lo que sugiere que la Fed estaba incómoda con la volatilidad de los mercados de financiamiento a corto plazo en los últimos meses.

El banco central de EE.UU. señaló el miércoles que comenzará a comprar letras del Tesoro, deuda que vence entre cuatro semanas y un año, a partir del 12 de diciembre. Foto: Archivo. Fuente: Bloomberg Al Drago

La Fed dijo que estas compras “se mantendrán elevadas durante unos meses” antes de abril , el mes en que muchos estadounidenses realizan sus pagos de impuestos, lo que drena las reservas del sistema bancario.

El presidente de la Fed, Jay Powell, dijo el miércoles que, dado que el banco central estaba monitoreando los niveles de reservas, “sabíamos que esto iba a ocurrir. Cuando finalmente sucedió, llegó un poco más rápido de lo esperado, pero estuvimos absolutamente ahí para tomar las medidas que dijimos que tomaríamos”.

Powell enfatizó que las compras de bonos no formaban parte del conjunto de políticas monetarias de la Fed y que no implicaban un retorno a las compras a gran escala de deuda a largo plazo utilizadas para estimular la economía.

El programa de ajuste cuantitativo de la Fed había devuelto más deuda gubernamental a los mercados privados, reduciendo las reservas bancarias . La crisis repo de 2019 —en la que la escasez de reservas llevó las tasas repo por encima del 10%— puso fin a la iniciativa previa de ajuste cuantitativo de la Fed.

El economista jefe de Jefferies, Thomas Simons, dijo que la magnitud del programa de compra de bonos estaba en línea con sus expectativas. Señaló que era “ una buena medida para adelantarse a una crisis como la de 2019 ”.

“Esto recuerda mucho a 2019, cuando la Fed se pasó de la raya al reducir demasiado el balance. Esto es la Fed diciendo que quizá se excedió un poco y ahora simplemente está recargando ”, dijo Calvin Tse, jefe de estrategia y economía de EE.UU. en BNP Paribas.

El mercado repo permite que bancos y otras instituciones financieras pidan prestado efectivo a un día a cambio de garantías ultrasólidas, como los bonos del Tesoro. El efectivo prestado a un día suele ser exceso de reservas de los bancos, que se refieren al dinero mantenido para cumplir con demandas de clientes y reguladores.

Cuando esos niveles de reservas caen, las tasas de endeudamiento suben a medida que los bancos compiten por efectivo para cumplir sus obligaciones, lo que impulsa al alza las tasas de interés.