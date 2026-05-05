La Copa Mundial de Fútbol de 2006 destacó como uno de los eventos más significativos en la historia del fútbol. Equipos de diferentes naciones compitieron en un torneo que combinó talento, estrategia y emoción. Italia, uno de los favoritos del torneo, mostró un rendimiento destacado, superando a equipos reconocidos. La expulsión del capitán francés Zinedine Zidane, tras un controversial incidente, fue un momento que marcó el partido final. Este compromiso culminó con un empate que llevó a una tanda de penales, donde Italia se coronó campeona. El 9 de julio en Berlín, la selección italiana se enfrentó a Francia y selló su victoria al vencer 5-3 en los penales. Este logro representó el cuarto título para Italia y un notable resurgimiento tras su ausencia en la victoria del 2000. La final del Mundial de Fútbol 2006, celebrada el 9 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, enfrentó a Italia y Francia en un duelo cargado de tensión. El momento culminante llegó en la tanda de penaltis, donde Italia se impuso 5-3, consagrándose campeón del mundo por cuarta vez, un hecho que resonó en todos los rincones del país. El partido comenzó con un penal convertido por Zinedine Zidane para Francia, pero Marco Materazzi igualó rápidamente. Francia dominó el encuentro, aunque la sólida defensa italiana y un Gianluigi Buffon imbatible mantuvieron el empate. Zidane fue expulsado en la prórroga tras un incidente con Materazzi. Esta sede tuvo relevancia, pues fue la segunda ocasión en que Alemania organizó la Copa del Mundo, habiendo sido la primera en 1974. El torneo se desarrolló en un ambiente de fervor futbolístico, marcado por el clima cálido del verano europeo. Debió afrontar polémicas, entre las que destacó la expulsión de Zinedine Zidane, reflejando la tensión del partido final, aunque se celebró como un éxito organizativo. El Mundial de 2006 se destacó por un conjunto de eventos memorables. La final entre Italia y Francia terminó en empate 1-1 y se definió en penales, permitiendo a Italia alcanzar su cuarto título mundial. El encuentro fue recordado también por el célebre cabezazo de Zidane a Materazzi. Este mundial destacó por la calidad futbolística y un récord de tarjetas amarillas y rojas, sumando un total de 345. La Copa Mundial de Fútbol de 2006, celebrada en Alemania, marcó un hito histórico al ser la primera vez que el país organizaba el torneo desde la reunificación. Con la participación de 197 selecciones en fase clasificatoria, se consolidó como uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, alcanzando una audiencia de más de 3,2 mil millones de personas.