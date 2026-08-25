Analistas comerciales señalaron que la respuesta canadiense es proporcional a la impuesta por EE.UU.

Canadá anunció aranceles de toma y daca de hasta el 50% sobre importaciones estadounidenses valuadas en u$s 20,000 millones de dólares, justo un día después de que Donald Trump dijera que subiría los impuestos a los autos canadienses, en el capítulo más reciente de la guerra comercial entre ambos vecinos.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, dio a conocer una lista de 99 páginas con cientos de productos gringos que tendrán mayores impuestos en Canadá a partir del 8 de septiembre, entre los que destacan el acero, los lácteos y la maquinaria agrícola.

“Cuando EE.UU. pidió demasiado y ofreció muy poco, decidimos dar la cara por los canadienses”, afirmó Champagne en referencia a las negociaciones comerciales que se vinieron abajo el viernes.

Esta medida de Canadá llega tras meses de negociaciones desgastantes entre Washington y Ottawa, y justo cuando el presidente estadounidense intensifica sus ataques verbales contra su vecino del norte.

Toda esta tensión comercial se da en un momento delicado para la economía de EE.UU., donde la Casa Blanca enfrenta una inflación severa y un descontento creciente entre los votantes por su gestión económica, a solo unas semanas de elecciones clave.

El plan de Canadá contempla aplicar tarifas espejo del 15%, 25% o 50% a productos estadounidenses, empatando las mismas tasas que Washington impuso a las exportaciones canadienses. Además, anunciaron un paquete de rescate de u$s 5,500 millones para apoyar a las empresas y trabajadores canadienses afectados por la ráfaga de impuestos de Trump.

A la par, la ministra de Industria, Mélanie Joly, pidió a la población echar la mano consumiendo productos locales para proteger los empleos del país.

Analistas comerciales señalaron que la respuesta canadiense es proporcional, aunque estas nuevas medidas generarán aún más incertidumbre para las empresas de ambos lados de la frontera. Por su parte, la industria maderera canadiense reportó que sus productos ya enfrentan impuestos de entre el 25% y el 85%, por lo que consideran urgente el apoyo del gobierno.