Elecciones EE.UU.: los votantes no confían en Biden, a pesar de que la economía está en uno de sus mejores momentos

El jueves, Joe Biden pronunció un encendido discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés) en el que abordó de frente las preocupaciones sobre su edad y su vitalidad. Y no nos equivoquemos: fue un discurso de campaña. Biden y sus militantes han comenzado ahora una gira por el país tras el discurso sobre el Estado de la Unión, y tienen mucho trabajo por delante, sobre todo en lo que respecta a la economía.

Según una nueva encuesta de FT-Michigan Ross, los estadounidenses se sienten mejor respecto a la economía, pero no le dan crédito a Biden por ello. Aproximadamente el 48% de los votantes afirmaron que ahora vivían "cómodamente" o que podían "hacer frente a los gastos con un poco de sobra" en la primera semana de marzo, frente al 43% en noviembre de 2023 , cuando el Financial Times realizó la encuesta por primera vez.

Casi un tercio de los encuestados dijo que las condiciones económicas generales de Estados Unidos eran "excelentes" o "buenas" a principios de este mes , frente a poco más de una quinta parte en noviembre.

Biden propone más impuestos, gasto y deuda para un 'super' presupuesto de u$s 7,3 billones

Pero el índice de aprobación económica de Biden deja mucho que desear, con un 36%, a pesar de que EE.UU. registra el mayor crecimiento y el descenso más rápido de la inflación de todas las grandes economías avanzadas. El desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos, mientras que el mercado laboral sigue al alza. Y en Wall Street, el S&P 500 ha alcanzado máximos históricos este año.

¿Qué está pasando? ¿No debería entusiasmar todo esto a los votantes? La realidad es que los precios subieron a un ritmo vertiginoso durante la primera parte del mandato de Biden (el presidente dijo durante su discurso SOTU que "heredó una economía que estaba al borde del abismo"). Pero ahora el 45% de los votantes piensa que sus políticas han perjudicado a la economía.

Aunque los precios están subiendo mucho más despacio ahora, el 80% de los votantes dijo que los aumentos eran una de sus mayores fuentes de estrés financiero . El 40% de los encuestados dijeron que confiaban en la gestión de la economía por parte de Donald Trump, frente al 34% de Biden.

Pero hay algunas buenas noticias para Biden: un número creciente de votantes cree que las grandes empresas se aprovechan de la inflación para cobrar más, hasta el 63% en marzo frente al 58% en febrero y el 54% en noviembre. Ya dijo durante el SOTU que las empresas tenían que pagar más impuestos, así que es de esperar que apunte más a las corporaciones en su campaña electoral.

Los millones de Biden en la campaña

Junto con su gira posterior al SOTU, la campaña de Biden ha puesto en marcha un bombardeo publicitario de u$s 30 millones en los estados más disputados, mientras aprovecha los u$s 56 millones en fondos recaudados, mucho más que los u$s 30,5 millones de Trump, según los datos financieros de la campaña.

En total, su campaña y sus comités de acción política han invertido u$s 125,5 millones en propaganda en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, seis estados que probablemente decidirán las elecciones de 2024 .

Biden quiere subirle los impuestos a los multimillonarios y las empresas

Biden ha gastado u$s 35,1 millones en Pensilvania, u$s 24,7 millones en Michigan y u$s 21,5 millones en Arizona.

Es probable que los nuevos anuncios se centren en apuntalar la base del partido, y la campaña de Biden afirma que se centrarán en "oportunidades televisivas de gran impacto y no tradicionales", como canales para afroamericanos, latinos, de comedia y deportivos.

Biden ya ha gastado decenas de millones en anuncios que se emitirán en otoño, entre la semana del 1 de octubre y la del 5 de noviembre.