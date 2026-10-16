El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dio señales de que una inflación más alta de lo previsto no modificó su visión sobre la economía de EE.UU. Esto llevó a los operadores a recortar aún más sus apuestas a una suba de tasas este mes.

En una cumbre del FMI en Bangkok el viernes, Warsh dijo que no iba a “prejuzgar” sus planes para la próxima votación de política monetaria del banco central estadounidense. Sin embargo, agregó que las condiciones económicas estaban “en líneas generales” en sintonía con lo que anticipaban los responsables de fijar las tasas cuando subieron el costo del crédito por primera vez en tres años, en septiembre.

“Llegamos a una conclusión: ¿qué estamos viendo en la economía global en la medida en que afecta a EE.UU.?”, dijo Warsh. “Voy a decir que, en líneas generales, durante el mes, más o menos, que transcurrió desde entonces, el mundo se ajustó en líneas generales a nuestras expectativas”.

Las expectativas sobre lo que harán los funcionarios de la Fed en su reunión del 28 de octubre oscilaron bruscamente esta semana. Las apuestas a una suba de tasas llegaron hasta el 55% después de que el miércoles se conocieran datos de inflación de EE.UU. más altos de lo esperado, y luego retrocedieron.

Las apuestas cayeron aún más tras los comentarios de Warsh y bajaron de alrededor del 27% a cerca del 15% el viernes, según los futuros de fondos federales.

“Junto con otros comentarios recientes de participantes del FOMC, los dichos de Warsh indican que el FOMC se encamina a una pausa en octubre”, señalaron economistas de Goldman Sachs. Agregaron que esperan que los funcionarios suban las tasas en la última reunión del año de la Fed, a principios de diciembre.

El dólar estadounidense cedió 0,1% frente a una canasta de sus principales socios comerciales tras los comentarios de Warsh. Los futuros del S&P 500, en cambio, subieron 0,3%.

Los dichos de Warsh llegaron después de que la inflación de EE.UU. subiera a 3,7% en septiembre, por encima de los pronósticos, en medio de aumentos en los precios de los combustibles provocados por la guerra de Irán. Los datos publicados el miércoles también mostraron que los precios subyacentes, que excluyen las variaciones volátiles de alimentos y energía, subieron a 2,6%, frente al 2,4% de agosto.

El viernes, Warsh se negó a decir explícitamente cómo respondería el banco central en su reunión de este mes.

“No prejuzgo las reuniones”, afirmó. “No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tenemos en lo que resta del año”.

El presidente de la Fed buscó reducir la “orientación anticipada” (forward guidance) sobre los futuros movimientos de las tasas de interés. “Ya no estamos en ese negocio”, dijo.

En septiembre, los funcionarios de la Fed indicaron que solo planeaban una suba de tasas adicional antes de fin de año.

En septiembre, la Fed subió su rango objetivo de la tasa de fondos federales por primera vez desde julio de 2023. Así, la tasa de referencia de corto plazo quedó en una banda de entre 3,75% y 4% .

“No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tenemos en lo que resta del año”. Bloomberg

La suba se produjo pese a la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, para recortar fuertemente el costo del crédito. La mayoría de los economistas cree que tasas más bajas pondrían a la economía estadounidense en riesgo de sobrecalentamiento y avivarían las presiones sobre los precios.

Warsh dio señales de que sigue preocupado por la inflación alta. Dijo que los bancos centrales de EE.UU. y de otros países reconocen que las presiones sobre los precios son incómodamente fuertes.

“Es difícil estar en una conversación entre banqueros centrales y no comparar notas y escuchar lo mismo sobre la escalada de precios”, dijo Warsh.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, miembro sin voto del Comité Federal de Mercado Abierto, que fija las tasas, le dijo a Reuters el miércoles que más subas de tasas eran “más probables que no”. Aun así, sostuvo que el momento de nuevos aumentos no era “urgente”.

“Creo que tenemos el tiempo que necesitamos”, dijo Daly, en declaraciones realizadas después de la publicación de los datos del IPC de septiembre.

Otros altos funcionarios del FOMC dieron señales de que creen que pueden ser pacientes y esperar para subir el costo del crédito por segunda vez. Entre ellos están el vicepresidente y presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el vicepresidente de política monetaria, Philip Jefferson.