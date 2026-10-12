El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Palacio Real durante la recepción de la Fiesta Nacional, este lunes, en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la diversidad y el pluralismo de España este lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional. En un mensaje publicado en la red social X, ha felicitado a los españoles y ha destacado: “Llevamos nuestros derechos por bandera”.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha defendido los derechos conquistados por la sociedad y aquellos que, en su opinión, todavía quedan por alcanzar. Además, ha reconocido la labor de la Guardia Civil en el día de su patrona.

Por su parte, los reyes Felipe VI y Letizia han recibido a más de mil invitados en el Palacio Real de Madrid, mientras que Barcelona ha acogido una manifestación por el Día de la Hispanidad bajo el lema “Cataluña con Ceuta. Una misma España”, informó la agencia de noticias EFE.

Pedro Sánchez defiende la diversidad y los derechos conquistados en España

A través de un vídeo publicado en X, Sánchez ha reivindicado la pluralidad de la sociedad española mientras paseaba por los jardines del Palacio de la Moncloa, con las banderas de España y de la Unión Europea de fondo.

“Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos. Y eso está bien”, ha afirmado el presidente, quien también ha señalado que “lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día”.

Durante el vídeo se han mostrado imágenes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol, de otros deportes, de Cruz Roja en el mar, de pueblos, comidas y tradiciones españolas, así como de cuadros de Goya y Miró.

Este 12 de octubre, llevamos nuestros derechos por bandera. ¡Feliz Fiesta Nacional! 🇪🇸 https://t.co/jFZF4eau0z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2026

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado “el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar los estudios que quieras, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quiera y a envejecer con dignidad”.

Con imágenes de manifestaciones por la educación pública y la atención sanitaria, Sánchez ha insistido en que “en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar”. “Este 12 de octubre llevamos los derechos por bandera”, ha recalcado.

Los reyes reciben a más de mil invitados en el Palacio Real por el 12 de octubre

Por su parte, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han recibido a más de mil invitados en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. La recepción ha comenzado pasadas las 13:30 horas en el Salón del Trono, un espacio reservado para las visitas de Estado y esta celebración.

Durante cerca de una hora y media, la familia real ha saludado a representantes institucionales y políticos, entre ellos miembros del Gobierno, presidentes autonómicos y representantes de los parlamentos regionales.

Han asistido todos los ministros salvo Óscar Puente, Pablo Bustinduy y Sira Rego. También han acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades.

Una de las novedades de este año ha sido la presencia de representantes de la sociedad de Ceuta y Melilla. La delegación ha incluido responsables institucionales y políticos, representantes de los ámbitos empresarial, sanitario, educativo, social, cultural y deportivo, además de distintas comunidades religiosas.

La reina Letizia saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el besamanos celebrado en el Palacio Real durante la recepción de la Fiesta Nacional. EFE/Mariscal

Barcelona reúne a miles de personas en una manifestación por la Fiesta Nacional

Más de un millar de personas han participado en Barcelona en la manifestación organizada por el Día de la Hispanidad bajo el lema “Cataluña con Ceuta. Una misma España”. La marcha ha recorrido el paseo de Gràcia desde la calle Provença hasta la Gran Via, donde se ha leído un manifiesto.

La Guardia Urbana ha cifrado la asistencia en unas 1700 personas, mientras que los organizadores han elevado la cifra a 20.000. Entre los participantes había personas con banderas de España y de Ceuta, además de dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos.

Durante la movilización se han escuchado proclamas como ‘No nos engañan, Cataluña es España’ y ‘Yo soy español’. También se han producido cánticos insultantes contra Pedro Sánchez y algunas peticiones de “prisión” para el presidente del Gobierno.

El manifiesto leído durante el acto ha defendido la unidad entre ambos territorios y ha destacado que “Ceuta no está sola”. Asimismo, ha afirmado que “su seguridad es nuestra seguridad y la defensa de su tranquilidad nos incumbe a todos”.