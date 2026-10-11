El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste al segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada (León), este domingo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado el proyecto político del PP y Vox, de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En ese contexto, ha asegurado que sus propuestas huelen a “naftalina” y se basan en “reacción, recortes y mucho rencor”.

Sánchez ha cuestionado las políticas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal durante un acto de precampaña celebrado este domingo en Ponferrada (León), informó la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el presidente del Gobierno también ha pedido al Tribunal Supremo que frene el “intento de atropello” de PP y Vox contra la ley de nietos, y ha defendido el derecho al voto de los españoles afectados.

Sánchez acusa a PP y Vox de querer recortar derechos y avances sociales

Durante el segundo acto de precampaña, en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha criticado las posiciones de los líderes de la derecha.

El presidente del Gobierno ha cuestionado a Feijóo por pedir “sacrificios” y a Abascal por anunciar que va a “derogar todo lo que huela a sanchismo”. En este contexto, ha defendido los avances sociales alcanzados durante ocho años de gobierno progresista y ha pedido a los ciudadanos poner “pie en pared” ante los insultos y bulos que, a su juicio, difunden PP y Vox. Sánchez también ha advertido de que un Gobierno de Feijóo y Abascal sería para “recortar, recortar y recortar”.

Sánchez ha criticado duramente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir "sacrificios" . Fuente: EFE Lavandeira jr

Ley de nietos: Sánchez pide al Supremo garantizar el derecho al voto

Uno de los principales ejes del discurso ha sido la ley de nietos y la denuncia presentada contra la instrucción gubernamental que la desarrolla. Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que frene lo que considera un “intento de atropello” y ha defendido que “en democracia el derecho al voto no se prohíbe” sino que se “garantiza”.

El candidato socialista ha criticado a las derechas por difundir, según su valoración, un “bulo” sobre esta normativa y presentar “una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles que votaron en 2023, 2024 y 2025”.

“La primera pregunta que hay que hacerse”, ha señalado, es “si es constitucional”. También ha planteado si se puede decir “ a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, (...) no van a poder hacerlo en 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal ”.

“¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”, ha preguntado antes de que el Supremo decida si levanta o mantiene la suspensión cautelar de la instrucción gubernamental.

Sánchez ha criticado a las derechas por presentar una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles. Fuente: EFE raquel manzanares

Sánchez cuestiona a Feijóo por sus críticas al voto por correo

El presidente también ha ironizado sobre las críticas de Feijóo a los directivos de Correos en relación con el voto por correo, al recordar que el líder del PP fue presidente de esa empresa pública. “Feijóo no confía ni en Feijóo”, ha afirmado.

Durante el acto, Sánchez ha defendido la importancia de participar en las elecciones y ha animado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto por correo. “ Es importante no olvidar el derecho que tenemos los ciudadanos a votar por correo porque si llenamos las urnas, gana la gente, y si no las llenamos, por supuesto que van a ganar los de arriba ”, ha declarado.

Al encuentro han acudido unas 3000 personas, según los datos facilitados por el PSOE, aunque solo 2000 han podido entrar al recinto. El acto ha comenzado con un vídeo sobre la seguridad del voto por correo que incluía declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en las que cuestionaban esta modalidad.