El PP plantea una “reconstrucción nacional” y Vox propone construir “masivamente” vivienda social de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) en España. Ambos partidos han situado la vivienda entre los asuntos centrales de la precampaña, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha presentado los comicios como una elección entre el PSOE, al que ha vinculado con “las saunas” y “las cloacas”, y su partido, que defiende la “reconstrucción nacional”.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha propuesto ampliar la construcción de vivienda social y adjudicarla con “prioridad nacional”, de modo que los españoles sean “los primeros” en las listas.

El PP acusa al Gobierno de Sánchez de agravar los problemas de vivienda

Durante una visita a la Feria de los Productos de León, Ester Muñoz ha trasladado a la precampaña el mensaje defendido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sostenido que los españoles deberán elegir entre dos modelos políticos.

La dirigente popular ha acusado al PSOE de estar relacionado con “saunas”, “cloacas” y de “contrabandear joyas”, además de lanzar otras acusaciones sobre diferentes investigaciones. Frente a ello, ha presentado al PP como una alternativa basada en el “esfuerzo y el trabajo”.

Muñoz también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “vivido del esfuerzo de la gente, destruyendo su calidad de vida”. En este sentido, ha defendido que los españoles “no están condenados” a no llegar a final de mes, tener dificultades para acceder a una vivienda o convertirse en “trabajadores pobres”.

La portavoz del PP ha atribuido al periodo de Gobierno de Sánchez “más de 270.000 desahucios”. Shutterstock

En materia inmobiliaria, la portavoz del PP ha atribuido al periodo de Gobierno de Sánchez “más de 270.000 desahucios” y ha acusado a la izquierda de encontrarse en un “abismo moral”.

Además, se ha referido al acto de precampaña que Sánchez ha protagonizado este domingo en Ponferrada (León) y ha utilizado la ausencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para acusar al jefe del Ejecutivo de mentir. “ Dijo que las elecciones serían en 2027 y mintió; que habría presupuestos generales y mintió; y que utilizaría a Zapatero en campaña y volvió a mentir ”, ha afirmado Muñoz.

Vox propone construir vivienda social y dar prioridad a los españoles

Ignacio Garriga ha planteado construir “masivamente” vivienda social y adjudicarla con “prioridad nacional”, una de las medidas que su partido quiere incorporar a su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista con EFE, el secretario general de Vox ha defendido acelerar las promociones de vivienda pública y reducir las trabas administrativas que afectan a la construcción. Para ello, ha propuesto “desregular” y acabar con la “maraña burocrática”, además de bajar impuestos para “permitir que quien quiera construir lo pueda hacer”.

El dirigente también ha apostado por “liberalizar suelo” y apoyar a quienes quieran comprar una vivienda. Entre las medidas que ha mencionado se encuentran las “ayudas directas a los jóvenes” y la posibilidad de pagar determinados impuestos a plazos.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha propuesto construir "masivamente" vivienda social y adjudicarla siguiendo el criterio de "prioridad nacional". Andreu Dalmau

Ignacio Garriga asegura que la “inmigración masiva” es el principal problema de la vivienda

Garriga ha señalado a la “inmigración masiva” como “el principal problema que condiciona la vivienda” y ha defendido “cerrar fronteras” y “deportar”. Asimismo, ha acusado a los socialistas de ser los “culpables” de la crisis de acceso a la vivienda en España y de plantear ahora soluciones después de haber gobernado “ocho años” con “recetas que han llevado a saturar el mercado”.

También ha acusado al PSOE de haber “instrumentalizado” el desahucio de Maricarmen y su fallecimiento, ocurrido esta semana. “Sánchez va a intentar manipular estas elecciones emocionalmente y electoralmente, y no podemos dejarle. Hemos de seguir señalándolo como el principal responsable del desahucio de Maricarmen, de Olga, de Raquel y de tantas miles de personas”, ha dicho.