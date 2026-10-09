Movimiento Sumar elige a Verónica Barbero con el 98% de apoyo de sus bases, mientras los partidos intentan alcanzar un acuerdo antes del cierre del plazo electoral.

La nueva coalición de izquierdas Frente Amplio atraviesa un momento decisivo en sus negociaciones para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Las cuatro formaciones que impulsan el proyecto (Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los comunes) todavía no han conseguido acordar quién encabezará la candidatura.

El principal obstáculo es la confección de la lista electoral por Madrid. La formación de Mónica García pretende ocupar sus primeras posiciones, mientras que sus socios reclaman un reparto consensuado. A esta disputa se suma la incertidumbre sobre la posible incorporación de Podemos.

En medio de las conversaciones, Ada Colau aparece como una de las principales opciones para liderar Frente Amplio, aunque la exalcaldesa de Barcelona ha condicionado su participación a que la alianza incorpore a más fuerzas de izquierdas.

El tiempo apremia: las organizaciones tienen previsto anunciar a su candidato el próximo 17 de octubre, un día después del cierre del plazo para registrar las coaliciones electorales.

La disputa por Madrid bloquea las negociaciones de Frente Amplio

El reparto de los puestos de salida por Madrid se ha convertido en el principal punto de fricción entre las organizaciones que integran Frente Amplio. Se trata de una circunscripción especialmente relevante por el elevado número de escaños que reparte en las elecciones generales.

Según fuentes consultadas por EFE, Más Madrid pretende reservar al menos las cuatro primeras posiciones de la candidatura a dirigentes de su propia formación. Su propuesta incluye a Mónica García, Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño.

Aunque el partido madrileño se muestra dispuesto a ceder otros puestos a Izquierda Unida, su planteamiento ha generado malestar entre las organizaciones aliadas, que consideran necesario negociar el conjunto de las candidaturas antes de anunciar nombres.

IU y Movimiento Sumar han reclamado discreción y generosidad para evitar que las diferencias internas dificulten la construcción del proyecto. Los comunes también han defendido que las decisiones deben formar parte de un acuerdo global entre todas las formaciones.

Ada Colau, la candidata que gana fuerza pero exige incorporar a Podemos

Ada Colau se perfila como una de las principales opciones para liderar la coalición, pero condiciona su candidatura a la incorporación de Podemos y otras fuerzas de izquierdas. EFE

La exalcaldesa de Barcelona se ha convertido en una de las figuras centrales de las negociaciones. Más Madrid ha propuesto que Ada Colau sea la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por Barcelona, mientras Mónica García ocuparía el primer puesto por Madrid.

La propuesta permitiría combinar el liderazgo estatal de Colau con el protagonismo territorial de Más Madrid, aunque todavía no cuenta con el acuerdo definitivo de todas las organizaciones.

Colau, por su parte, se ha mostrado abierta a asumir la candidatura, pero considera necesario ampliar la coalición. En declaraciones a TVE recogidas por EFE, citó expresamente a Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista y Més como fuerzas que deberían formar parte del proyecto.

“Si estamos todas, yo también estaré”, aseguró la exalcaldesa, que defiende una candidatura conjunta de la izquierda alternativa al PSOE.

Su posición introduce una dificultad adicional: Podemos todavía no ha acordado integrarse en Frente Amplio y mantiene sus propias condiciones para participar en la alianza electoral.

Movimiento Sumar elige a Verónica Barbero con el 98% de apoyo

Mientras continúan las conversaciones, Movimiento Sumar ha dado un paso en su organización interna al elegir a Verónica Martínez Barbero como su candidata dentro de Frente Amplio.

La portavoz parlamentaria de Sumar recibió el 98% de los votos de las bases del partido, según anunció la formación este viernes 9 de octubre. Barbero es también cocoordinadora estatal de Movimiento Sumar, junto a Rosa Martínez.

Su elección no implica que vaya a encabezar la candidatura conjunta a la Presidencia del Gobierno. Por ahora, se trata de la representante elegida por su partido para participar en el proceso político que debe definir el liderazgo de la coalición.

En un comunicado, Movimiento Sumar defendió que las negociaciones deben desarrollarse con “discreción, cooperación, generosidad y amplitud”, evitando que las diferencias sobre los puestos electorales desplacen el debate sobre las propuestas políticas.

La formación también insistió en la necesidad de alcanzar “un proyecto donde quepa todo el mundo” y donde las decisiones se adopten de manera conjunta.

Podemos e Irene Montero: el otro obstáculo para cerrar la coalición

La incorporación de Podemos es otra de las cuestiones que Frente Amplio necesita resolver antes de las elecciones . La formación morada no ha confirmado su participación y mantiene una exigencia concreta: celebrar primarias abiertas para elegir al candidato común.

Irene Montero, número dos del partido y candidata de Podemos a las generales, ha defendido este procedimiento como condición para llegar a un acuerdo. La formación ha planteado los días 14 y 15 de octubre para celebrar las votaciones.

Sin embargo, las cuatro organizaciones que impulsan Frente Amplio no han aceptado hasta ahora ese mecanismo de elección, lo que dificulta las posibilidades de alcanzar un pacto antes del cierre del plazo electoral.

La situación también afecta a Ada Colau, cuya disposición a liderar la coalición está vinculada a la construcción de una alianza más amplia que la formada actualmente por Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

Irene Montero, actual referente del partido, aunque todavía no existe un acuerdo entre Podemos.

Camino a Moncloa: la fecha límite para que Frente Amplio alcance un acuerdo

El calendario electoral aumenta la presión sobre los partidos . Frente Amplio tiene previsto presentar a su cabeza de lista el próximo 17 de octubre, apenas un día después de que finalice el plazo para registrar las coaliciones electorales.

Antes de esa fecha, las organizaciones deberán resolver el reparto de puestos por Madrid, acordar una candidatura a la Presidencia del Gobierno y determinar si otras fuerzas políticas se incorporarán al proyecto.

Izquierda Unida también tiene abierto su propio proceso de primarias, en el que participa Toni Valero, respaldado por la dirección del partido. Su nombre se suma al de Verónica Barbero y al de Ada Colau entre las figuras presentes en las conversaciones para definir el futuro de la coalición.

Por el momento, Frente Amplio no tiene un candidato común confirmado ni un acuerdo definitivo sobre todas sus listas electorales. Las próximas negociaciones serán determinantes para conocer cómo concurrirá la izquierda alternativa al PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre.