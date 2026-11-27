El encuentro del 26 de noviembre estuvo marcado por los debates sobre vivienda, economía, corrupción y violencia machista, además de las polémicas y las distintas interpretaciones sobre el desempeño de los candidatos.

El debate a cuatro entre los principales candidatos a las elecciones generales del domingo 29 de noviembre obtuvo una audiencia media de 10,2 millones de espectadores y una cuota del 70,5%, según el informe de Barlovento Comunicación, informó EFE.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión el jueves 26 de noviembre, reunió a Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) , a tres días de los comicios.

Durante el programa, los candidatos confrontaron sus propuestas sobre vivienda, economía, fiscalidad, políticas sociales, corrupción e inmigración, aunque uno de los momentos más controvertidos se produjo cuando Feijóo acusó a Colau de quedarse “calladita” ante la gestión de Sánchez durante la DANA de Valencia de 2024.

Tras el encuentro, los partidos trasladaron sus distintas interpretaciones sobre el desempeño de los candidatos al último día de campaña, en medio de las críticas cruzadas por las declaraciones sobre violencia machista.

La disputa por la victoria del debate a cuatro antes de las elecciones del 29-N

El ministro y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, aseguró este viernes que en las elecciones generales del domingo “hay partido” y que será posible revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE tras un debate que, según ha señalado, Ada Colau “ganó por goleada”.

En su opinión, el encuentro será determinante para la “remontada” de la coalición de izquierdas, ya que, según ha asegurado, “todo el país está de acuerdo” en que Colau ganó el debate.

“Fue la presencia de Ada Colau ayer, fue la presencia del Frente Amplio lo que hizo que arrasáramos al bloque de las derechas en el debate. Y lo mismo va a pasar en el gobierno de España”, insistió Bustinduy.

El ministro y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, aseguró que será posible revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE tras un debate que, según ha señalado, Ada Colau “ganó por goleada”. Fuente: EFE Juanjo Martín

Sin embargo, las valoraciones sobre quién ganó un debate no siempre coinciden con sus consecuencias políticas o electorales. En 1993, José María Aznar fue considerado ganador del primer cara a cara televisado frente a Felipe González, según un sondeo de Demoscopia para El País, pero las elecciones posteriores las ganó el PSOE.

Otro antecedente se produjo en 2016, durante el debate parlamentario de investidura de Mariano Rajoy. Aunque el candidato popular no consiguió los apoyos necesarios para ser investido en la votación del 31 de agosto, el periodista Antonio Pérez Henares consideró en una columna publicada en Periodista Digital que Rajoy había ganado el enfrentamiento dialéctico.

Más allá de las interpretaciones sobre el desempeño de los candidatos, el debate también estuvo marcado por los enfrentamientos entre los dirigentes políticos. Uno de los momentos que mayores repercursiones generó fue el intercambio entre Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, que provocó una serie de críticas cruzadas en el último tramo de la campaña electoral.

La polémica por el “calladita” de Feijóo y las críticas por violencia machista

Durante el debate, Feijóo acusó a Colau de quedarse “calladita” mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “huía de Paiporta” durante su visita tras la DANA de 2024.

Este viernes, el líder del PP respondió a las críticas e instó a escuchar sus declaraciones originales. “Yo creo que lo mejor es ver lo que he dicho y reiterar lo que he querido decir”, afirmó en una entrevista en Cope.

Por su parte, Sánchez calificó la expresión de “claramente machista y absolutamente desafortunada” y cuestionó que Feijóo no reconociera un posible error.

En un mitin en Plasencia (Cáceres), el candidato socialista aseguró que “la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres” y que estas hablarán “alto y fuerte con su voto” el próximo domingo.

Además, Sánchez consideró “una vergüenza” que Santiago Abascal no condenara la violencia de género durante el debate, una crítica que vinculó con la posición de Vox sobre la violencia machista.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también intervino en la controversia y llamó “ofendidita” a Colau, a quien acusó de haber permanecido “calladita” mientras “arruinaba” Barcelona, según su valoración.

Según el informe de Barlovento Comunicación, 16,2 millones de espectadores conectaron con el debate durante al menos un minuto, mientras que la audiencia media alcanzó los 10,2 millones. Fuente: EFE Juanjo Martín

Cuántos espectadores tuvo el debate a cuatro

Según el informe de Barlovento Comunicación, 16,2 millones de espectadores conectaron con el debate durante al menos un minuto, mientras que la audiencia media alcanzó los 10,2 millones.

Estas cifras superaron ligeramente los espectadores del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del pasado 19 de noviembre, que reunió a una media de 10.152.000 personas, aunque registró una cuota de pantalla superior, del 70,8%.

El minuto de mayor audiencia se produjo a las 22:25 horas, con 11,3 millones de espectadores. La 1 fue la cadena más vista, con 3.345.000 espectadores de media y un 23,1% de cuota, seguida de Antena 3, con 2.233.000 espectadores y un 15,4%.