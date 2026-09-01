Confirmado | Madrid abre gratis 24 palacios históricos: cómo conseguir una de las 8000 entradas desde este 2 de septiembre (foto: ChatGPT)

Madrid prepara una nueva oportunidad para conocer algunos de los edificios históricos más exclusivos de España sin pagar entrada. La Comunidad abrirá este miércoles 2 de septiembre, a las 10:00, las inscripciones para la XIII edición del programa “¡Bienvenidos a Palacio!“.

La iniciativa ofrecerá cerca de 8000 plazas gratuitas para recorrer 24 palacios históricos de la región, muchos de ellos habitualmente cerrados al público debido a la actividad que desarrollan en su interior.

Cómo reservar una de las 8000 entradas gratuitas desde el 2 de septiembre

Las inscripciones estarán disponibles desde las 10:00 del miércoles 2 de septiembre a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid . Allí se podrá consultar cada palacio, las fechas disponibles y los horarios de las visitas.

Para ampliar las posibilidades de participación, la organización fijó un límite: cada persona podrá reservar solamente un palacio y obtener un máximo de dos plazas por inscripción. De esta forma, se busca repartir las cerca de 8000 entradas entre un mayor número de visitantes.

También habrá un sistema de cola de espera virtual debido a la elevada demanda que suele generar el programa. La Comunidad advierte que ingresar en esa cola no supone que la plaza esté asegurada, por lo que será especialmente importante acceder al sistema desde el momento de apertura de las reservas.

Una vez completado el proceso, los usuarpios recibirán un correo electrónico de confirmación. La organización señala que, por el volumen de solicitudes, este mensaje puede tardar hasta 72 horas y recomienda revisar también la carpeta de correo no deseado.

Cuáles son los 24 palacios que se podrán visitar gratis en Madrid

La edición 2026 permitirá acceder a espacios como los palacios de Liria, Buenavista, Fernán Núñez, Santoña, Godoy, Zurbano, Parque Florido, el Infante Don Luis de Borbón y el Castillo-Palacio de Aldovea , entre otros.

Este año se incorporan además dos novedades: el Palacio de Goyeneche , actual sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el Palacio de Uceda , que participa coincidiendo con los actos por los cinco siglos de historia del Consejo de Estado.

Las visitas estarán conducidas por especialistas en patrimonio cultural y permitirán conocer espacios como salones de recepción, jardines históricos, bibliotecas, patios monumentales, colecciones artísticas y antiguas salas de baile y música.

El programa no concentra todas las visitas en una misma fecha: cada edificio tendrá días y horarios específicos entre el 11 de septiembre y el 1 de diciembre, por lo que será necesario comprobar la disponibilidad del palacio elegido antes de completar la reserva.

Confirmado | Madrid abre gratis 24 palacios históricos: cómo conseguir una de las 8000 entradas desde este 2 de septiembre (foto: ChatGPT) ChatGPT

Cuándo comienzan las visitas gratuitas a los palacios

La XIII edición de “¡Bienvenidos a Palacio!” comenzará oficialmente el 11 de septiembre y se extenderá durante casi tres meses. Algunas de las primeras visitas se realizarán precisamente ese día en espacios como el Palacio de Uceda y el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón .

El calendario continuará durante septiembre, octubre y noviembre hasta finalizar el 1 de diciembre, fecha en la que todavía habrá sesiones en algunos de los edificios participantes.

La iniciativa llega después de doce ediciones anteriores y, según la Comunidad de Madrid, desde su creación ha permitido acercar este patrimonio histórico a más de 103.000 visitantes. En 2026, la oferta crece hasta los 24 palacios y cerca de 8000 nuevas plazas gratuitas.