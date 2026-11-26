(i-d) El presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal, el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo y la candidata por Frente Amplio Ada Colau, posan en el plató antes de comenzar el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/Juanjo Martín

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau llevaron al debate a cuatro del 29N sus diferencias sobre los impuestos, la vivienda y los servicios públicos. Feijóo y Abascal coincidieron en prometer rebajas fiscales, mientras que Sánchez y Colau centraron sus críticas en el recorte de gasto anunciado por Vox. En vivienda, la candidata de Frente Amplio suspendió la gestión del PSOE y le pidió un compromiso para bajar los alquileres si ambos partidos gobiernan juntos.

presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez (i) y el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno Alberto Núñez Feijóo (d) en el plató antes de comenzar el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/Juanjo Martín Fuente: EFE Juanjo Martín

El encuentro televisado del jueves 26 de noviembre reunió al presidente del Gobierno y candidato del PSOE con los aspirantes del PP, Vox y Frente Amplio. Una semana después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, la discusión incorporó a dos candidatos que podrían pesar en la formación del próximo Gobierno. Esa cuestión apareció desde la primera intervención, cuando Colau pidió a los otros tres aspirantes que condenaran la violencia machista.

Violencia machista y pactos: la petición de Colau que marcó el arranque

Colau abrió el debate con un recuerdo a la mujer asesinada el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La candidata de Frente Amplio cifró en 49 las mujeres asesinadas en lo que va de año y pidió a Sánchez, Feijóo y Abascal que comenzaran sus intervenciones con una condena.

Sánchez se sumó a la petición. Feijóo también condenó la violencia machista “de forma contundente” y acusó al Gobierno de Sánchez de ser “el que menos ha defendido a las mujeres”. Abascal dedicó su intervención inicial a cuestionar los ocho años de Gobierno socialista. Más adelante, rechazó abordar la violencia machista a petición de Colau y acusó al Ejecutivo de haber excarcelado e “importado” violadores.

El intercambio derivó en una discusión sobre los pactos tras el 29N. Sánchez cuestionó los acuerdos que el PP ya ha alcanzado con Vox en gobiernos autonómicos. Colau planteó que de las urnas saldría una coalición con Vox o con Frente Amplio y se dirigió a Feijóo. “No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condena la violencia machista y que por lo tanto nos pone en peligro a las mujeres”, afirmó.

Economía e impuestos: las rebajas del PP y Vox frente al debate por el gasto público

Feijóo sostuvo que cada vez más hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y advirtió de una brecha entre quienes tienen más recursos y quienes apenas cubren sus gastos. El candidato popular prometió bajar los impuestos sobre la energía y aliviar la carga fiscal de las familias con hijos y de los autónomos. También se comprometió a subir las pensiones de acuerdo con el IPC y a presentar presupuestos todos los años.

Abascal sostuvo que los más poderosos habían sido los beneficiados por la política económica del Gobierno y cargó contra los impuestos sobre el trabajo, el consumo, las donaciones y las herencias. Colau preguntó a los dos candidatos por qué habían votado varias veces en contra de la subida del salario mínimo. “Me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood”, intervino Sánchez. Abascal replicó que habían votado contra lo que él calificó de “la mafia”.

El otro punto de disputa fue el recorte de unos 112.000 millones de euros de gasto público que José María Figaredo, responsable del área económica de Vox, había anunciado ese mismo jueves en una entrevista. Sánchez lo calificó de “un recorte con la motosierra” y pidió al electorado que respondiera con su voto el domingo. Colau comparó el ajuste con el de Javier Milei en Argentina y le atribuyó una caída de los salarios y del consumo. Feijóo expuso sus compromisos fiscales sin pronunciarse sobre la cifra anunciada por Figaredo.

Vivienda: Colau exige bajar los alquileres y Sánchez defiende su ley

Colau suspendió la política de vivienda del Gobierno y pidió a Sánchez que, si el PSOE y Frente Amplio logran gobernar juntos, la primera medida sea bajar los alquileres y actuar contra los fondos buitre mediante expropiaciones. La exalcaldesa de Barcelona se quejó de que el candidato socialista dejara sin respuesta su petición de un compromiso concreto.

Sánchez defendió la Ley Estatal de Vivienda, aprobada por su Ejecutivo, y acusó a los gobiernos autonómicos del PP de incumplirla. Feijóo cuestionó el resultado de las políticas del PSOE y de Frente Amplio con una frase sobre las dificultades para acceder a una vivienda. “Para tener una casa hay que heredarla, okuparla o salir en los sumarios”, afirmó.

Abascal propuso reducir la burocracia para facilitar la construcción y vinculó el encarecimiento de la vivienda con la inmigración. En respuesta a una pregunta de Colau sobre los fondos buitre, calificó a Sánchez de “el gran buitre que hay en España”. Colau le reprochó que normalizara el insulto en política y Sánchez le agradeció la intervención. El presidente consideró que ese tipo de ataques eran propios de un “reality”.

Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra (i-d) al presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal, al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez, al presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo y a la candidata por Frente Amplio Ada Colau, durante el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Academia De Tv SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: Academia de TV Academia de TV

Sanidad y educación: Colau cuestiona al PP por su gestión autonómica

Colau llevó el balance de la gestión del PP en Madrid y Andalucía al debate nacional. Afirmó que Feijóo se presentaba durante la campaña como un gestor y le pidió que respondiera por lo que ella describió como una privatización de la sanidad y la educación en comunidades gobernadas por el PP.

En Madrid, reprochó a Isabel Díaz Ayuso que llamara “garrapatas” a los docentes en huelga y sostuvo que llevaban semanas de movilización sin que la presidenta autonómica los recibiera. En Andalucía, Colau sacó a relucir el caso de los cribados de cáncer. Feijóo respondió que “allí sí hubo decisiones” y recordó que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, volvió a ganar las elecciones.

Responsabilidades políticas: el ático de Ayuso y las primarias de Sánchez

Sánchez preguntó a Feijóo por qué no exigía la dimisión de Ayuso por la polémica compra del ático. El presidente del Gobierno sostuvo que la dirigente madrileña había pagado el inmueble con siete millones de euros de dinero público. “¿Por qué no le exige la dimisión a la señora Ayuso? ¿Es que tiene miedo a pasar, como pasó Casado, a la historia del Partido Popular?”, preguntó, en alusión a la salida de Pablo Casado de la dirección del PP tras su enfrentamiento con Ayuso.

Feijóo dijo que le parecía “raro” que Sánchez le hablara de la presidenta madrileña y le preguntó con ironía si quería presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Colau también planteó que Ayuso debía dimitir y vinculó su petición tanto a la polémica por el inmueble como a su gestión de la sanidad y la educación.

El líder del PP, por su parte, retomó las preguntas que, según dijo, Sánchez había dejado pendientes en el cara a cara de la semana anterior. Entre ellas, volvió a pedirle explicaciones sobre la financiación de sus primarias y de su carrera política. “El señor Sánchez no contesta nada, solo huye y esta noche seguramente volverá a huir, pero España sí que necesita respuestas”, afirmó Feijóo.

Con información de EFE.