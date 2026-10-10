La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que teme que el Gobierno central intente hacer “trampas” en las elecciones del 29 de noviembre, ya que, según ha recordado, en los comicios generales de 2023 hubo “gente” a la que el voto por correo no le llegó o le llegó “tarde”.

“¿Qué pasó en las elecciones de 2023 cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto, le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España?”, ha planteado durante su intervención en el primer mitin de precampaña del Partido Popular (PP), celebrado este sábado 10 de octubre en Ifema con la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Díaz Ayuso ha tachado de “tibios” a quienes la critican por alertar de posibles irregularidades en el voto por correo y ha insistido en que “Sánchez claro que va a intentar hacer todas las trampas que pueda”.

“Saben de sobra que en igualdad de condiciones en unas urnas no tienen nada que hacer”, ha argumentado.

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de “inflar los censos”

La presidenta madrileña ha pedido a la ciudadanía que “abra los ojos” porque, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado “romper las reglas del juego” e “inflar los censos” a través de la ley de nietos y la regularización de migrantes.

“Muchos venimos del futuro”, ha afirmado la dirigente popular, que ha reprochado la “pretendida superioridad moral” de quienes, según dijo, van “contra aquellos que decimos la verdad”.

Isabel Díaz Ayuso acusó a Pedro Sánchez de no respetar el Estado de derecho y de “romper las reglas del juego”. Montaje EC (EFE)

Ayuso afirma que España vive una etapa “oscura”

Díaz Ayuso ha lamentado que España “está viviendo una de las etapas más duras y más oscuras de su historia democrática reciente”. “España claro que es una democracia y hay un Estado de derecho, por lo menos hasta ahora lo hay, lo que no tenemos en frente es una persona que lo respeta”, ha sentenciado.

“ Tenemos a un presidente del Gobierno que ha hecho de la mentira su forma de estar en política, que no respeta el Estado de derecho, que no es de fiar y que es un auténtico tramposo ”, ha añadido la presidenta regional, quien considera que “nos gobierna la mafia”.

En esa línea, ha acusado al Gobierno de “dinamitar la separación de poderes” y ha recordado que en Venezuela, Cuba y algunos países de Europa del Este “tantos llegaron a través de las urnas para desde dentro comerse todos aquellos contrapesos y contrapoderes propios de una democracia y quedarse de manera ilimitada”.

El respaldo a Feijóo de cara a las elecciones generales

Frente a este escenario, Díaz Ayuso ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo, quien, según ha prometido, “va a devolver la seguridad jurídica, el orden constitucional y el respeto sagrado a las leyes”.

La líder madrileña ha subrayado que los populares demostrarán en las urnas que defienden la “concordia y pluralidad”. “No somos los de la violencia, no queremos golpes de estado en las calles, incendiándolas como han hecho en Cataluña”, ha advertido.

“El caos se va a ir el 29N al sumidero con Pedro Sánchez”, ha vaticinado Díaz Ayuso.

Más de 38,7 millones de electores llamados a votar el 29N

Un total de 38.728.356 electores podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 1.615.127 lo harán por primera vez en unos comicios generales, al haber cumplido 18 años desde la última cita con las urnas.

Más de 38,7 millones de electores están llamados a las urnas el 29 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Del censo total, 2.769.645 electores residen en el extranjero , 444.335 más que en las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando sumaban 2.325.310. Esa cifra incluye a los españoles nacionalizados gracias a la llamada ley de nietos, ya que, según han explicado a EFE fuentes del INE, se ha inscrito de oficio a todas las personas de nacionalidad española en el censo de residentes en España (CER) o en el de residentes ausentes (CERA), de acuerdo con la normativa vigente.

La Oficina del Censo Electoral seguirá las instrucciones que reciba de la Junta Electoral Central respecto a la suspensión cautelar del derecho a voto de los electores que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, decretada por el Tribunal Supremo el pasado 10 de septiembre. Este viernes, la Fiscalía pidió al Supremo que levante esa suspensión y permita votar a todo el CERA.

El censo electoral podrá consultarse del 12 al 19 de octubre

Los electores residentes en España podrán consultar el censo del 12 al 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Quienes vivan en el extranjero podrán comprobar sus datos en esas mismas fechas en las oficinas consulares.

En ese mismo plazo, todos los electores podrán presentar reclamaciones sobre su inscripción a través de la Sede Electrónica del INE, con el sistema Cl@ve y un certificado vigente del Padrón municipal o del Registro de Matrícula Consular, o bien de forma presencial en ayuntamientos, consulados y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

A partir del 2 de noviembre se enviarán las tarjetas censales, en las que cada elector podrá ver la mesa y el local electoral donde le corresponde votar.

Con información de EFE-.