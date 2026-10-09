El PP ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha expulsado a más de 300.000 viviendas.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha denunciado este viernes en una entrevista que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha expulsado del mercado del alquiler más de 300.000 viviendas. Además, ha atribuido esta medida a la “inseguridad” y el “miedo” de los propietarios.

La cifra señalada coincide en orden de magnitud con un análisis reciente de Idealista, que contabiliza casi 393.000 anuncios menos de alquiler de larga estancia entre 2018 y 2025, aunque los datos corresponden exclusivamente a la oferta publicada en el portal.

En diálogo con Capital Intereconomía, Juan Bravo ha afirmado que en el caso de que el PP gobierne tras las elecciones generales del 29 de noviembre, el plan es recuperar la oferta y construir un millón de casas.

El funcionario ha explicado que el proyecto de su partido en materia de vivienda se basa en aportar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, agilizar los trámites de construcción y facilitar el acceso de los jóvenes a la primera vivienda con rebajas fiscales y avales.

Juan Bravo critica la política salarial del Gobierno y pide rebajas fiscales

En la misma entrevista recogida por EFE, Juan Bravo también ha cuestionado a Yolanda Díaz, y acusado de utilizar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para asumir “protagonismo” por encima de los sindicatos y la patronal. De la misma manera, ha defendido que la prioridad es impulsar a las empresas y los sectores capaces de pagar mejores salarios.

“Ellos plantean repartir miseria, nosotros aspiramos a que en dos legislaturas la gente pueda ganar 50.000 euros” , ha explicado.

Juan Bravo ha abogado por una reforma del sistema tributario español, al señalar que el Gobierno ha recaudado 210.000 millones de euros más impuestos y cotizaciones sociales. EFE

Por otro lado, ha reclamado la implementación de medidas fiscales para aliviar el coste de vida, como aplicar el IVA cero a los alimentos básicos y reducir la fiscalidad de los carburantes, además de eliminar trabas burocráticas que encarecen la actividad económica.

De la misma forma, ha abogado por una reforma del sistema tributario español, al señalar que el Gobierno ha recaudado 210.000 millones de euros más impuestos y cotizaciones sociales desde 2018.

Incluso, ha explicado que los ingresos tributarios han superado en más de 26.000 millones los del mismo periodo del año anterior en los primeros ocho meses del 2026, por lo que ha reclamado por una relación “más colaborativa y menos punitiva” entre Hacienda y los ciudadanos.

Más allá de estas propuestas económicas, Bravo volvió a situar la vivienda entre las principales prioridades del PP de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este es un planteo que también ha defendido este viernes la dirección del partido, que pretende darle un peso central a esta cuestión durante la campaña.

El PP busca situar la vivienda en el centro de la campaña electoral

La vivienda también tendrá un papel central en la estrategia electoral del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El secretario general y director de campaña del partido, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que exigirán que este tema tenga un peso “especial” y “capital” en los debates electorales, según informó EFE.

El Gobierno ha reclamado la implementación de medidas fiscales para aliviar el coste de vida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El dirigente popular ha señalado que el partido quiere confrontar sus propuestas con la gestión realizada por el Gobierno durante los últimos ocho años.

Entre las medidas que pretende defender se encuentra el objetivo de impulsar la construcción de un millón de viviendas, una propuesta que también mencionó Juan Bravo durante su entrevista de este viernes.