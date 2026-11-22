MUR01. MURCIA, 22/11/2026.- El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, durante un momento del mitin que ha ofrecido este domingo en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.

A una semana de las elecciones del 29-N, el PSOE busca movilizar el voto joven en Murcia para evitar que Vox le quite un escaño. Los socialistas han centrado uno de sus principales actos de campaña en atraer a los nuevos votantes y reforzar el apoyo al partido en una región donde peligra su representación parlamentaria.

El mitin, encabezado por el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, reunió a cientos de jóvenes y forma parte de la estrategia de Ferraz para conservar los escaños que podrían perderse en estos comicios. La formación también busca contrarrestar la percepción de que los jóvenes se han desplazado hacia posiciones políticas más conservadoras, informó la agencia de noticias EFE.

El PSOE teme perder su tercer escaño en Murcia frente a Vox

Fuentes socialistas reconocen que el partido debe realizar un esfuerzo adicional para retener el tercer escaño que consiguió en las últimas elecciones generales. En esta ocasión, ese puesto podría pasar a Vox, la formación liderada por Santiago Abascal.

La visita a Murcia se enmarca en la estrategia electoral diseñada por Ferraz a partir de los datos internos que maneja el partido. Con esa información, los socialistas seleccionan los lugares donde celebran sus mítines para reforzar su representación parlamentaria y disputar aquellos escaños que consideran que todavía pueden conseguir.

La región se convirtió así en uno de los puntos clave de la campaña. Además, la ciudad recibió este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también celebró allí un acto electoral.

Vox podría arrebatarle al PSOE su tercer escaño en Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

Pedro Sánchez pone el foco en los jóvenes que votarán por primera vez

El PSOE organizó el encuentro con una fuerte presencia juvenil. Sánchez permaneció sentado en la parte trasera del escenario, rodeado de cuatrocientos jóvenes y acompañado por la secretaria de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

Figueroa ha ganado protagonismo durante la campaña por su papel en la coordinación de parte de la estrategia digital del partido. Antes de la intervención del presidente, tomó el micrófono desde la grada posterior y dio la palabra a otros integrantes de las Juventudes Socialistas, que defendieron las políticas progresistas.

El objetivo es atraer al más de millón y medio de jóvenes que votarán por primera vez en unas elecciones generales. El PSOE considera que la participación de este grupo puede resultar determinante para mejorar sus resultados y conservar representación en territorios donde los escaños están en disputa.

Los socialistas aspiran a alcanzar una participación del 75% en las elecciones generales del 29 de noviembre. Imagen ilustrativa. Shutterstock

El PSOE busca una participación histórica del 75% para reeditar el Gobierno

Durante el acto, Sánchez se puso una camiseta roja del partido con el lema “La fuerza de los jóvenes”, en un gesto para reforzar el protagonismo de este colectivo en la campaña electoral.

El candidato socialista también vinculó las posibilidades de victoria del PSOE con el respaldo de las mujeres. La estrategia busca ampliar la movilización de distintos sectores del electorado y conseguir que acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre.

La meta de participación que maneja el partido es del 75%, una cifra que considera clave para lograr una nueva victoria electoral y reeditar el Gobierno progresista. Para ello, los socialistas concentran sus esfuerzos en territorios donde necesitan consolidar sus apoyos y evitar que otras formaciones, especialmente Vox, les arrebaten representación parlamentaria.