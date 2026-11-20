El octavo día de campaña electoral en España estuvo marcado por las repercusiones del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Mientras el Partido Popular reivindica el resultado del encuentro, el PSOE defiende la estrategia de su candidato y las demás fuerzas políticas intentan consolidar sus propios espacios de cara al 29 de noviembre.

La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en España llegó este viernes 20 de noviembre a su octava jornada, con los principales partidos concentrados en captar el voto indeciso y reforzar sus posiciones tras el debate televisado del jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

El encuentro provocó distintas reacciones entre las fuerzas políticas. Mientras el PP considera que Feijóo salió fortalecido del debate, el PSOE respalda la actuación de Sánchez y defiende su apuesta por la moderación. Por su parte, Vox busca diferenciarse de los populares y Frente Amplio cuestiona la estrategia electoral de los socialistas, según informó EFE.

La jornada incluyó actos de campaña en Canarias, Salamanca y Tarragona, además del desplazamiento de Sánchez a Santiago de Compostela. Los candidatos afrontan así la segunda mitad de la campaña con el objetivo de consolidar sus apoyos antes de la votación.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Cómo afrontan Feijóo y Sánchez la campaña electoral tras el debate

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajó este viernes a la isla de El Hierro, en Canarias, para situar la inmigración entre los asuntos centrales de su campaña. La visita se produjo después de que la dirección de su partido celebrara su actuación en el debate del jueves, que considera una victoria política frente a Sánchez.

Desde el muelle de La Restinga, Feijóo recuperó su propuesta de establecer un mando único en materia migratoria para coordinar las competencias del Gobierno. También defendió una reforma del Código Penal para perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y reclamó mayores recursos para las fuerzas de seguridad.

El líder popular responsabilizó al Ejecutivo socialista de la situación migratoria en Canarias y criticó lo que denominó el “efecto llamada” de sus políticas. Su agenda electoral contemplaba, además, un mitin en Santa Cruz de Tenerife, una provincia donde el PP aspira a conservar sus escaños frente a la competencia de Vox y Coalición Canaria.

Por su parte, el PSOE cerró filas con Pedro Sánchez pese a las valoraciones favorables a Feijóo que realizaron distintos analistas tras el encuentro televisado. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó las “formas y el fondo” de la intervención del presidente, mientras que el ministro Félix Bolaños defendió su tono y su presentación de propuestas.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, explicó que la estrategia consiste en captar el mayor número posible de votos, con una aspiración de participación del 75 % y el objetivo de alcanzar los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Desde la dirección del PSOE sostienen que Sánchez buscó transmitir una imagen presidencial y conectar con los electores indecisos. El candidato socialista trasladó este viernes su campaña a Santiago de Compostela, donde tenía previsto participar en un mitin junto al dirigente gallego José Ramón Gómez Besteiro.

Qué estrategias preparan Vox y Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aprovechó la jornada del viernes para intensificar sus críticas al PP e intentar frenar una posible concentración del voto conservador en torno a Feijóo. Desde Salamanca, el dirigente cuestionó el acercamiento de los populares a algunas de sus propuestas, especialmente en materia migratoria.

Abascal sostuvo que las políticas de inmigración europeas han contado con el respaldo del PP y del PSOE y defendió que Vox representa una alternativa política diferenciada. Su estrategia busca contrarrestar los llamamientos al voto útil de la derecha y convencer a los electores de que su partido constituye una opción para impulsar cambios más profundos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto público de campaña este sábado, en Guadalajara (Castilla-La Mancha). Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

El candidato tendrá otra oportunidad de exponer sus propuestas en el debate electoral a cuatro previsto para el 26 de noviembre, tres días antes de la apertura de las urnas.

En el bloque de izquierdas, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, expresó desde Tarragona su preocupación por el desempeño de Pedro Sánchez durante el debate. La coalición considera que el presidente mostró una actitud poco contundente frente a Feijóo y cuestiona la estrategia socialista para atraer a los votantes de otras formaciones progresistas.

Colau advirtió sobre el riesgo de que la izquierda afronte las elecciones desde una posición de derrota y reclamó una mayor movilización electoral. Frente Amplio también reprocha al PSOE la incorporación a su programa de propuestas sociales que sus antiguos socios de Gobierno habían defendido durante la legislatura, especialmente en materia de cuidados y vivienda.

La coalición aspira a conseguir una representación parlamentaria suficiente para influir en un eventual nuevo Gobierno progresista. En paralelo, Podemos, encabezado por Irene Montero y aliado electoralmente con Gabriel Rufián, busca consolidar una tercera alternativa dentro de la izquierda.

Con estas posiciones, los partidos encaran la recta final de la campaña electoral con estrategias diferentes: el PP busca aprovechar el impulso del debate, el PSOE intenta movilizar al electorado indeciso y las demás fuerzas trabajan para conservar su representación y capacidad de negociación tras el 29N.