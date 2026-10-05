Ayuso anunció que las dos rebajas se incluirán en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027.

La Comunidad de Madrid prepara una bajada de impuestos para los menores de 40 años que compren vivienda. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes dos nuevos tipos reducidos que el Ejecutivo autonómico pretende incorporar a los Presupuestos regionales de 2027.

La principal novedad afectará a quienes adquieran una vivienda habitual de segunda mano: el tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) pasará del 6% al 4%, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. La Comunidad estima que alrededor de 40.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta medida.

También se prevé una reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculada a la adquisición de vivienda nueva. Las medidas han sido anunciadas para 2027, pero todavía deben quedar incorporadas y aprobadas en los Presupuestos autonómicos, por lo que no están actualmente en vigor.

Cambio para los menores de 40 años que compren casa en Madrid: pagarán menos impuestos en 2027 Shutterstock

¿Cómo será la bajada del ITP para menores de 40 años en Madrid?

El Gobierno madrileño plantea crear un tipo reducido del 4% en el ITP para los menores de 40 años que compren una vivienda habitual de segunda mano. Actualmente, el tipo general aplicado a la transmisión de inmuebles en la Comunidad de Madrid es del 6%.

La rebaja no se aplicaría a cualquier operación inmobiliaria. Según la información publicada por la Comunidad de Madrid, será necesario que el inmueble se destine a vivienda habitual y que su valor no supere los 450.000 euros.

Así, por ejemplo, en una vivienda de segunda mano de 300.000 euros, aplicar un tipo del 6% supondría una cuota de 18.000 euros. Con un tipo del 4%, la cantidad sería de 12.000 euros, es decir, 6.000 euros menos. La Comunidad calcula, teniendo en cuenta el conjunto de potenciales beneficiarios, un ahorro medio próximo a 2850 euros por persona y un impacto fiscal de unos 114 millones de euros anuales.

¿Qué impuesto bajará para los menores de 40 años que compren vivienda nueva?

La segunda medida anunciada afecta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). El Ejecutivo autonómico plantea que el tipo para los jóvenes beneficiarios pase del 0,75% al 0,4% en la adquisición de inmuebles de nueva construcción.

En la actualidad, Madrid dispone de distintos tipos de AJD para vivienda nueva dependiendo de las características y del valor del inmueble. En determinados supuestos van desde el 0,2% hasta el 0,75%, mientras que algunas viviendas protegidas pueden estar exentas. Por eso, el ahorro concreto dependerá también de la situación fiscal de cada operación.

La Comunidad de Madrid estima que esta nueva rebaja podría beneficiar a unos 4200 jóvenes y generar un ahorro conjunto aproximado de 2,1 millones de euros al año. Sumadas ambas medidas fiscales, el Ejecutivo regional cifra el ahorro anual en unos 116 millones de euros.

¿Cuándo entrará en vigor la bajada de impuestos para comprar vivienda en Madrid?

Ayuso anunció que las dos rebajas se incluirán en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027. La información facilitada por el Ejecutivo regional señala que el proyecto de Ley de Presupuestos está previsto para ser aprobado por el Consejo de Gobierno durante octubre de 2026.

Según la información proporcionada por EFE tras las declaraciones de la presidenta madrileña, la previsión comunicada es que las rebajas entren en vigor el 1 de enero de 2027. Sin embargo, a 5 de octubre de 2026 la medida debe todavía completar la tramitación presupuestaria correspondiente.

Por tanto, quienes estén estudiando comprar una vivienda no pueden aplicar todavía estos nuevos tipos. Hasta que la modificación entre efectivamente en vigor, continúan siendo aplicables los tipos y beneficios fiscales actuales de la Comunidad de Madrid. El tipo general del ITP para la transmisión de inmuebles sigue situado en el 6%, con distintas bonificaciones y tipos reducidos según el supuesto.

¿Quiénes podrán beneficiarse de los nuevos tipos reducidos?

La rebaja no se aplicaría a cualquier operación inmobiliaria. EFE

Con la información anunciada hasta ahora, el nuevo ITP del 4% tendrá como destinatarios a compradores menores de 40 años que adquieran una vivienda habitual de segunda mano en la Comunidad de Madrid por un importe que no supere los 450.000 euros.

En el caso de la vivienda nueva, el anuncio contempla una reducción del AJD hasta el 0,4% para este mismo grupo de edad. Los detalles definitivos, posibles incompatibilidades con otros incentivos y restantes requisitos deberán comprobarse cuando se publique y apruebe el texto normativo que regule las medidas.

La rebaja se sumaría a otros beneficios fiscales ya existentes en Madrid relacionados con la compra de vivienda. Actualmente, por ejemplo, existe con carácter general una bonificación del 10% en la cuota del ITP por la adquisición de vivienda habitual cuando el valor del inmueble no supera los 250.000 euros, además de regímenes específicos para familias numerosas y determinados municipios en riesgo de despoblación.