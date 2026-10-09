El Senado se ha convertido en uno de los principales focos de la contienda electoral.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha admitido este viernes 9 de octubre que analiza todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Entre ellas, estudia presentarse a la Cámara Alta junto a otras fuerzas de izquierda para evitar que el Partido Popular (PP) vuelva a controlarla.

Fuentes de Ferraz han confirmado a la Agencia EFE que el partido baraja todas las opciones para las elecciones a ambas cámaras, después de que El País publicara que el PSOE estudia concurrir al Senado con otras formaciones y que espera a la recomposición del espacio del Frente Amplio para iniciar los contactos formales.

Las mismas fuentes recuerdan que el uso “espurio” que, a su juicio, el PP ha hecho del Senado en los últimos tres años es uno de los motivos que los llevan a estudiar todas las posibilidades para impedir que mantenga la mayoría absoluta.

Su objetivo, insisten, es lograr una mayoría de izquierdas tanto en el Congreso como en el Senado.

El plazo para las coaliciones vence el 16 de octubre

Los partidos que quieran concurrir en coalición deberán comunicarlo como máximo el viernes 16 de octubre. Al día siguiente, el sábado 17, el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia.

El Comité Federal del PSOE ratificará el 17 de octubre a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El pasado martes se presentó la plataforma llamada ‘Senadoras senadores por la Democracia’, que reúne miles de firmas y presiona a los partidos de izquierda para que formen listas conjuntas al Senado. A ella ya se ha sumado la Fundación Pedro Zerolo, próxima al PSOE.

El PP acusa a Sánchez de debilidad

Preguntado por esta posibilidad en rueda de prensa, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que “hace mucho tiempo que no hay diferencias entre la izquierda y la extrema izquierda” y que no le “extraña” que el presidente del Gobierno y líder socialista “se sienta cómodo” en listas conjuntas, “dado su escoramiento a la extrema izquierda”.

“Hace mucho que el PSOE renunció al centro político en España, por eso se va ampliando el espacio político del PP”, ha opinado Tellado, quien ha añadido que Sánchez ha radicalizado al PSOE y que “el PSOE se ha ‘podemizado’”.

Por ello, en referencia a unas posibles papeletas conjuntas del PSOE con otros partidos, ha sostenido que, “si eso prospera”, no será “más que la demostración evidente de la debilidad absoluta del presidente del Gobierno, que necesita coaligarse con otros partidos para salvar los muebles”.

El PSOE ya pactó listas al Senado en otras elecciones

No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, aunque sí lo sería si el pacto abarcara todas.

No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones. Wikimedia Commons

El acuerdo más amplio hasta ahora fue el que alcanzaron en 2000 el PSOE de Joaquín Almunia e IU, encabezada por Paco Frutos, que se tradujo en listas conjuntas en 27 circunscripciones del Senado.

En las últimas elecciones, las de 2023, los socialistas solo concurrieron en una lista conjunta, la de la circunscripción de Ibiza y Formentera, junto a otros partidos y candidatos independientes, y lograron el escaño.

En los comicios de 2000, 2004 y 2008, el PSC formó parte en las cuatro circunscripciones catalanas de una candidatura unitaria, Entesa Catalana de Progrés, que integraba a ERC, ICV y EUiA. El PSOE también ha sellado alianzas electorales en Navarra en 2015 y 2016, con Nueva Canarias en las circunscripciones canarias esos mismos años y en Melilla y Menorca en 2008, entre otros ejemplos de las últimas décadas.

Fuente: EFE-.