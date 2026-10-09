Una familia vulnerable que no puede pagar el alquiler de su vivienda habitual puede acceder a distintas ayudas y medidas de protección en España. En ese contexto, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, publicado el 22 de abril en el BOE, contempla ayudas específicas para hogares con bajos ingresos y para personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Las ayudas de vivienda del Plan Estatal se gestionan a través de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, por lo que las condiciones y convocatorias concretas pueden variar según el territorio. Además, las familias que cumplan los requisitos económicos pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Ayuda al alquiler para familias con bajos ingresos

Según la ley que se prevé dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una familia vulnerable que no puede pagar el alquiler puede solicitar una ayuda para acceder a una vivienda o reducir el esfuerzo económico que supone pagar la renta.

La ayuda, dirigida al alquiler o cesión de uso de la vivienda habitual o de una habitación, tiene límites tanto de ingresos como de renta. La normativa permite que la cuantía se conceda durante un periodo de entre dos y cinco años, de acuerdo con las condiciones de cada programa.

En ese contexto, el beneficio puede alcanzar hasta 300 euros al mes para el alquiler de una vivienda y hasta 200 euros mensuales cuando se alquila una habitación, con el límite del 60% de la renta mensual. Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 326/2026.

El Plan Estatal contempla soluciones habitacionales para hogares en situación de especial vulnerabilidad. Shutterstock

Familias en emergencia habitacional: hasta el 100% del alquiler

El Plan Estatal también contempla un programa específico para personas y unidades de convivencia que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o emergencia habitacional.

En estos casos, la ayuda puede cubrir hasta el 100% del alquiler, con carácter general hasta un máximo de 1000 euros mensuales. Además, puede incluir hasta 300 euros al mes para gastos como mantenimiento, seguros, comunidad, suministros básicos e internet.

La ayuda puede mantenerse durante un periodo de hasta cinco años, siempre que continúe la situación que justifica su concesión y se cumplan las condiciones establecidas.

Este programa está dirigido, entre otros supuestos previstos en la normativa, a personas que afrontan situaciones de especial vulnerabilidad, personas sin hogar, hogares monoparentales, víctimas de violencia de género o sexual y personas que viven en condiciones habitacionales inadecuadas.

El apoyo económico también puede complementarse con el Ingreso Mínimo Vital cuando se cumplen los requisitos. Shutterstock

El Ingreso Mínimo Vital también puede ayudar a afrontar los gastos del hogar

Una familia que no puede pagar el alquiler también puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si cumple los requisitos de ingresos, patrimonio y composición de la unidad de convivencia.

Se trata de una prestación que garantiza unos ingresos mínimos a hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La cuantía se calcula como la diferencia entre la renta garantizada correspondiente a la unidad de convivencia y sus ingresos computables.

En 2026, la renta garantizada parte de 733,60 euros mensuales para un adulto solo y aumenta en función del número de integrantes del hogar. Por ejemplo, alcanza los 1173,76 euros mensuales para una unidad formada por dos adultos y un menor y los 1613,92 euros para dos adultos con tres o más menores.

Puede solicitarse por internet a través del portal oficial del Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social. También es posible realizar el trámite desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social.