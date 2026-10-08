Castillo de Morella, situado en lo alto del municipio y rodeado por las montañas de Castellón.

Los pueblos medievales de España sorprenden con sus castillos y paisajes, que permiten recorrer siglos de historia a través de fortalezas, murallas, palacios y cascos históricos. En ese sentido, Morella, Peñíscola y Alarcón destacan por conservar algunos de estos conjuntos patrimoniales.

Según el portal oficial de turismo de España, el país cuenta con más de 10.000 castillos y palacios. Muchos pueden visitarse, acogen exposiciones o se han convertido en alojamientos y espacios para eventos. Recorrer estas construcciones permite conocer las distintas culturas que pasaron, desde antiguos asentamientos romanos hasta grandes fortalezas medievales.

Morella: un castillo medieval entre montañas

Morella se encuentra en la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana. El castillo está situado en la parte alta del casco histórico, sobre una montaña que alcanza los 1072 metros de altura.

La fortaleza está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ha sido escenario de batallas, conquistas y coronaciones a lo largo de los siglos. La muela sobre la que se encuentra estuvo habitada desde el III milenio antes de Cristo y conserva huellas de diferentes épocas y civilizaciones.

Con el paso del tiempo, el castillo fue modificándose, especialmente tras la conquista cristiana y las reformas de los siglos XIII y XIV. Su historia también está vinculada a personajes como Abderramán III, el Cid, Jaume I, Fernando de Antequera, el Papa Luna, San Vicente Ferrer, el príncipe de Viana y el general Cabrera.

Precio de la entrada

Entrada general: 5 euros .

Entrada reducida: 4 euros .

Grupos de más de 25 personas: 3,50 euros .

Menores de 6 años: entrada gratuita en las condiciones indicadas por el monumento.

Audioguía: gratuita a través de la aplicación GUIDUM.

Horario

De octubre a marzo: 11:00 a 17:00 .

De abril a septiembre: 11:00 a 19:00 .

Abierto de lunes a domingo.

El castillo puede permanecer cerrado cuando existe aviso meteorológico naranja o rojo.

El acceso se realiza por la calle Hospital, en la parte alta del casco histórico. Desde la plaza de armas se puede contemplar el paisaje montañoso y las casas de Morella.

Castillo de Peñíscola, construido sobre un promontorio frente al mar Mediterráneo. Pixabay

Peñíscola: una fortaleza templaria sobre el Mediterráneo

Peñíscola está en la provincia de Castellón y su castillo ocupa la zona más elevada de la ciudad, sobre un gran montículo junto al Mediterráneo. Fue construido en el siglo XIII por los caballeros templarios sobre los restos de una antigua alcazaba árabe.

La fortaleza se convirtió posteriormente en residencia del Papa Benedicto XIII, conocido como Papa Luna, durante su exilio en el siglo XV. Tras su llegada en 1411, el pontífice convirtió el castillo en palacio y biblioteca pontificia. El conjunto conserva así la huella de su pasado templario y de su etapa como residencia papal.

Precio de la entrada

Entrada general: 5 euros .

Desempleados, docentes y estudiantes acreditados: 3,50 euros .

Grupos organizados de 30 personas o más: 3,50 euros por persona.

Jóvenes de 9 a 16 años: 3,50 euros .

Pensionistas y mayores de 60 años: 3,50 euros .

Personas con discapacidad: entrada gratuita.

Niños hasta 8 años acreditados y acompañados: entrada gratuita.

Empadronados en Peñíscola: entrada gratuita.

Horario

Horario de invierno: 10:30 a 17:30 .

Horario de verano: 9:30 a 21:30 .

Cierre: 1 y 6 de enero, 9 de septiembre, 9 de octubre y 25 de diciembre .

El pago de las entradas se realiza únicamente con tarjeta.

La visita incluye el castillo y el Parque de Artillería, situado en la zona marítima de la fortaleza. También existe una audioguía gratuita para realizar el recorrido por libre. En Pascua y entre junio y septiembre se ofrecen visitas guiadas gratuitas.

Castillo de Alarcón, ubicado sobre un promontorio rocoso junto al río Júcar. Wikimedia Commons/ emeritense

Alarcón: una villa medieval rodeada por el río Júcar

Alarcón se encuentra en la provincia de Cuenca, sobre un peñasco rodeado por las gargantas del río Júcar. El castillo tiene origen islámico, aunque su configuración actual responde en buena parte a las reformas cristianas posteriores a la conquista del siglo XII. Durante la Edad Media fue una plaza estratégica y estuvo vinculada a diferentes reinos, órdenes militares y familias nobles.

Las murallas se adaptan al relieve rocoso y rodean buena parte del casco histórico. Entre los elementos defensivos destaca la Torre del Homenaje. El conjunto fue restaurado durante el siglo XX y el castillo se convirtió en el Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena.

Precio de la entrada y horario

El castillo alberga actualmente el Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena .

Los espacios comunes del castillo pueden visitarse.

La información sobre alojamiento y servicios se gestiona a través del Parador.

El recorrido puede completarse con las murallas, las iglesias, los palacios, las calles empedradas y los miradores del casco histórico. También existen senderos señalizados por el entorno del río Júcar, los cañones rocosos y los alrededores de la localidad.