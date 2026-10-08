El presidente de Audax Renovables advierte sobre las expectativas al invertir a largo plazo.

José Elías, presidente de Audax Renovables, ha advertido en su cuenta de X sobre las expectativas de volverse rico a través de las inversiones. En ese sentido, el empresario sostiene que invertir puede mejorar la situación económica a largo plazo, pero difícilmente permitirá a un trabajador dejar de trabajar en pocos años.

Elías ha explicado qué rentabilidad considera excepcional y utiliza un ejemplo de 100.000 euros para mostrar cuánto puede generar una inversión con el paso del tiempo. Elías insiste en que el objetivo debe ser utilizar el dinero para obtener un alivio económico, no esperar que las inversiones conviertan a un trabajador en multimillonario.

José Elías explica qué puede conseguir un trabajador invirtiendo sus ahorros

“Currante, no te vas a hacer rico invirtiendo”, aseguró José Elías este miércoles 7 de octubre. El empresario considera que quien prometa que una persona puede enriquecerse rápidamente mediante inversiones “te está vendiendo una moto”.

Según explica, sí es posible conseguir “una buena rentabilidad y hacer crecer tus ahorros con los años”, aunque considera necesario mantener expectativas realistas sobre los resultados que puede generar el capital invertido.

Currante, no te vas a hacer rico invirtiendo. Quien te diga lo contrario te está vendiendo una moto. Puedes conseguir una buena rentabilidad y hacer crecer tus ahorros con los años, pero hay que ser realistas. Si durante 10 o 15 años consigues una rentabilidad media anual del 9%, eres el puto capitán general de las inversiones. Y ahí tienes que meterlo todo: • El pelotazo que te salió bien. • La inversión en la que palmaste dinero. • Todo lo que ocurrió entre medias. Si has invertido 100.000€, un 9% supone 9.000 € al año. Está muy bien. Pero un trabajador normal difícilmente podrá invertir una cantidad suficiente para que ese rendimiento lo convierta en multimillonario. Con esto no digo que dejes de invertir. El dinero hay que ponerlo a trabajar. Pero asumiendo que te va a dar un respiro a fin de mes, no a sacarte de trabajar mañana. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) October 7, 2026

La rentabilidad anual del 9% que José Elías considera excepcional

El empresario explica que mantener durante 10 o 15 años una rentabilidad media anual del 9% sería un resultado excepcional para un inversor, ya que implicaría sostener un rendimiento elevado durante un periodo prolongado.

Elías aclara que ese cálculo debe contemplar todo el recorrido de una cartera y no únicamente las operaciones que hayan salido bien. En ese sentido, señala que hay que incluir “el pelotazo que te salió bien”, pero también “la inversión en la que palmaste dinero” y todo lo sucedido entre ambas.

El presidente de Audax Renovables señala la importancia de mantener expectativas realistas al invertir. Shutterstock

Cuánto ganarías invirtiendo 100.000 euros, según el empresario

Para ilustrar su argumento, José Elías utiliza una inversión inicial de 100.000 euros. Con una rentabilidad del 9%, explica que “un 9% supone 9000 euros al año”.

El empresario considera que se trata de una cantidad relevante, pero advierte que un trabajador medio difícilmente podrá destinar el capital suficiente para que ese rendimiento lo convierta en multimillonario.