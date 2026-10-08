Los precios de las viviendas baten récords históricos en España: los valores ya superan la burbuja y llegan a 4000 euros por m²

La vivienda es uno de los principales focos de debate político y social en España, con especial atención sobre el precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. En este contexto, algunos propietarios cuestionan las medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y sostienen que estas pueden aumentar la incertidumbre para quienes ofrecen inmuebles en alquiler.

Uno de ellos es Javier Medina, un empresario de 31 años que asegura tener 11 propiedades. El multipropietario sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno sobre los alquileres y los desahucios aumentan el riesgo para los propietarios y afirma que por esa razón comenzó a vender algunos de sus inmuebles y a diversificar sus inversiones.

¿Por qué Javier Medina comenzó a vender algunas de sus viviendas?

Medina explicó en una intervención en ‘Espejo Público’ que decidió vender alguna de sus propiedades ante lo que considera una mayor inseguridad para los propietarios . “Estoy vendiendo alguna por la inseguridad, estoy empezando a diversificar, hay más riesgo”, afirmó. Según su explicación, existen más posibilidades de impago y más dificultades para quienes se dedican al alquiler.

Medina también cuestionó que el Gobierno establezca determinadas condiciones para los propietarios. Shutterstock

El empresario también cuestionó que, según su visión, cada vez existan más restricciones para los propietarios. “Cada vez se ponen más trabas a los empresarios inmobiliarios y al final lo que hacemos nosotros es sacar el dinero de ahí y colocarlo en un sitio donde sea más seguro”, señaló.

Medina sostuvo que estas decisiones dejan a los propietarios con una menor capacidad para disponer de sus viviendas y planteó la necesidad de que quienes poseen inmuebles puedan decidir sobre ellos.

¿Cómo consiguió reunir 11 propiedades a los 31 años?

Medina contó que comenzó su recorrido en el mercado inmobiliario con la compra de su primer piso por 3500 euros y mediante dos préstamos personales. A partir de allí, explicó que ahorró y reinvirtió los ingresos obtenidos para adquirir nuevas viviendas hasta alcanzar las 11 propiedades que asegura tener actualmente.

"Yo, por mí, lo alquilaría al doble, pero resulta que nadie lo paga”, defiende Javier Medina, un empresario de 31 años que asegura tener 11 propiedades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El multipropietario defiende que sus inmuebles se alquilan a precios que considera razonables. Como ejemplo, afirmó que alguno de sus pisos tiene un alquiler de 450 euros mensuales y sostuvo que podría cobrar más, aunque el mercado no se lo permitiría.

Medina también cuestionó que el Gobierno establezca determinadas condiciones para los propietarios. En una de sus intervenciones, comparó la situación con la de un empresario que debe asumir las consecuencias cuando un cliente no paga. “Es como si el Gobierno le dice que como ya tiene dos panaderías, como ya te va bien, si un cliente no te paga hazte tú responsable”, planteó.

Más recientemente, volvió a criticar las medidas destinadas a proteger a los inquilinos porque, según su planteamiento, pueden terminar reduciendo la oferta de viviendas. En ese sentido, cuestionó que puedan modificarse las condiciones de subida del alquiler pactadas con el inquilino o la duración de los contratos.