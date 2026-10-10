La nueva línea de crédito Tu Casa contempla préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una vivienda.

Acceder a una primera vivienda suele chocar con un mismo obstáculo para miles de personas en España, que es reunir el dinero necesario para la entrada, incluso cuando los ingresos alcanzan para afrontar una hipoteca. El Gobierno busca atacar ese problema puntual con un nuevo mecanismo de financiación pública pensado como complemento al crédito bancario tradicional.

El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 7 de octubre, establece que la nueva línea se llama Tu Casa y contempla préstamos de hasta 50.000 euros, sin intereses ni comisiones, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Aunque la medida ya cuenta con respaldo legal, todavía restan definiciones sobre su implementación, algo que se debe tener presente antes de evaluar si se puede acceder a este beneficio. Sí se sabe ya quiénes podrán acceder y bajo qué condiciones, y te lo contamos a continuación.

Tu Casa: cuánto dinero se puede pedir y en qué condiciones

El préstamo cubrirá como máximo el 20% del valor de la vivienda, con un tope de 50.000 euros. Esto implica que, para una propiedad de 200.000 euros, el límite de crédito público sería de 40.000 euros, mientras que recién a partir de los 250.000 euros se alcanzaría el máximo previsto por la norma.

El nuevo crédito público busca complementar a la hipoteca bancaria tradicional. Shutterstock

Se trata de financiación a tasa de interés cero, aunque deberá devolverse en un plazo de diez años. El esquema prevé además un período de carencia que puede extenderse hasta que finalice el pago de la hipoteca privada, con un límite máximo de 30 años antes de que comience a correr el plazo de reintegro del crédito público.

Quiénes podrán acceder a este tipo de crédito en España

A diferencia de otros programas de vivienda, este mecanismo no está reservado exclusivamente a jóvenes. La norma habilita el acceso a cualquier persona que compre su primera vivienda habitual, sin importar su edad, siempre que cuente con una hipoteca privada que complemente la operación.

Esto incluye tanto a quienes buscan emanciparse por primera vez como a personas que llevan años alquilando y podrían pagar una cuota hipotecaria, pero no lograron ahorrar lo suficiente para la entrada inicial.

En todos los casos, el ICO deberá analizar la solvencia de cada solicitante conforme a sus propias políticas de riesgo antes de aprobar la operación.

Condiciones que deberá cumplir la vivienda adquirida

Las propiedades compradas a través de este sistema quedarían sujetas de manera permanente a un precio máximo de transmisión. En caso de una futura venta, el valor no podrá superar el precio original de adquisición actualizado según el índice de precios al consumo (IPC), aunque sí se permitirá incorporar el valor de determinadas mejoras o trabajos de rehabilitación realizados en la propiedad.

Si la vivienda se destina al alquiler, su renta también deberá respetar los topes establecidos por el sistema de índices de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Esta limitación quedará asentada en la escritura pública y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Las viviendas adquiridas con este sistema tendrán un precio máximo de reventa. Shutterstock

Qué falta definir antes de poder solicitarlo

El propio decreto reconoce que todavía falta un paso clave, ya que un futuro acuerdo del Consejo de Ministros deberá precisar el objeto, los beneficiarios, los límites y las características definitivas de la línea de crédito. Por el momento, el Gobierno confirmó que la dotación inicial del mecanismo será de 10.000 millones de euros, lo que permitiría otorgar hasta 200.000 préstamos del monto máximo previsto.

Mientras se conoce ese desarrollo, la gestión del programa quedará en manos del ICO, que además deberá elevar cada propuesta aprobada a una comisión rectora presidida por la secretaria de Estado de Vivienda antes de formalizar los créditos.