El mercado hipotecario español afronta los últimos meses de 2026 con señales de moderación en el número de préstamos para la compra de vivienda. En julio, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 3,5% interanual, hasta las 43.372 operaciones, mientras que el importe medio aumentó un 10,9%, hasta los 180.785 euros, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras reflejan una evolución desigual, con menos operaciones y préstamos de mayor cuantía.

En este contexto, Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas, sostiene que las entidades financieras necesitan cerrar operaciones antes de que termine el año. Según su análisis, esta situación podría abrir oportunidades para quienes buscan financiación para comprar una casa o mejorar las condiciones de un préstamo vigente . No obstante, los datos publicados por el INE no permiten confirmar por sí solos que los bancos vayan a incumplir sus objetivos comerciales ni que todas las entidades vayan a flexibilizar sus requisitos.

En 2025, el mercado hipotecario registró un crecimiento destacado. El número de préstamos sobre viviendas aumentó un 17,8% en el conjunto del año y el importe medio avanzó un 12,6%, según el INE. Sin embargo, el resultado del ejercicio anterior no demuestra que las entidades hayan fijado objetivos para 2026 que ahora estén en riesgo de incumplimiento.

¿Por qué la banca podría ofrecer mejores condiciones hipotecarias antes de 2027?

Montse Cespedosa sostiene que las entidades financieras no alcanzarán sus objetivos hipotecarios en 2026 y que, por ese motivo, podrían mostrar una mayor disposición a cerrar acuerdos durante las últimas semanas del año. “Buenas noticias, si estás negociando una hipoteca. Está confirmado, la banca no llega a los objetivos de hipotecas este 2026 y necesita firmar antes de final de año sí o sí”, afirma la experta en declaraciones recogidas por La Razón.

El mercado hipotecario español afronta los últimos meses de 2026 con señales de moderación en el número de préstamos para la compra de vivienda. Shutterstock

La asesora también apunta a una posible oportunidad para quienes ya tienen un préstamo y desean cambiar sus condiciones. “El año 2025 fue un año de récords históricos y pensaban que 2026 sería igual. Si quieres cambiar tu hipoteca variable, ahora es el momento de negociar con tu banco, porque no van a dejar perder ninguna hipoteca”, explica.

La subrogación hipotecaria permite trasladar un préstamo a otra entidad para mejorar determinadas condiciones, como el tipo de interés. Sin embargo, la viabilidad de la operación depende de la oferta del nuevo banco, del perfil económico del titular y de los costes asociados. Por eso, aunque la negociación puede resultar favorable en determinados casos, no existe una garantía de que todas las entidades acepten rebajar los intereses o modificar las condiciones de sus contratos.

¿Qué condiciones hipotecarias puedes negociar antes de final de año?

Uno de los aspectos que puede influir en las condiciones de financiación es la relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación de la vivienda. Cespedosa sostiene que quienes soliciten una financiación inferior al 80% del valor de tasación podrían acceder a tipos de interés más competitivos que quienes necesiten un préstamo equivalente al 90%. “Si compras y vas por debajo del 80% del valor de tasación, te van a dar unos tipos que no existen en el mercado al 90%”, afirma.

La cantidad de ahorros disponibles, la estabilidad de los ingresos, el nivel de endeudamiento y el historial crediticio también influyen en la evaluación de cada solicitud. Una aportación inicial más elevada reduce el importe que debe financiar el banco y puede mejorar el perfil de riesgo del comprador. Aun así, el porcentaje financiado no garantiza por sí solo un tipo de interés concreto, ya que las condiciones dependen de los criterios de cada entidad y de la capacidad de pago del solicitante.

Montse Cespedosa sostiene que las entidades financieras no alcanzarán sus objetivos hipotecarios en 2026 Shutterstock

La experta destaca, además, la importancia de contar con un perfil financiero sólido para negociar con el banco. “Si tienes un buen perfil y algo de ahorro, van a aceptar lo que sea”, concluye. La afirmación expresa su valoración sobre la disposición que podrían mostrar las entidades, aunque no supone una garantía de aprobación ni implica que los bancos vayan a aceptar cualquier solicitud.