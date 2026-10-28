Cuánto dinero hay que tener ahorrado para pedir financiación para comprar una vivienda.

Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes, y la mayoría necesita recurrir a una hipoteca para hacerlo. Antes de dar ese paso, es importante calcular con precisión cuánto dinero debería tener ahorrado para afrontar la operación sin sobresaltos.

Las entidades suelen financiar como máximo el 80% del valor de venta o de tasación de la vivienda, el que resulte menor entre ambos. Esto significa que el comprador debe disponer del 20% restante como entrada, además de los gastos adicionales propios de la compraventa.

Sumando todos esos conceptos, el Banco Sabadell calculó que el ahorro total necesario suele rondar el 35% del valor del inmueble, una cifra que conviene tener clara antes de empezar a buscar una casa.

Crédito hipotecario: cuánto hay que ahorrar según el tipo de vivienda

Los gastos de la operación varían según se trate de una vivienda nueva o de segunda mano. En el caso de obra nueva, el comprador debe afrontar el IVA, que asciende al 10% en la mayor parte del territorio español y al 7% en Canarias, además de Actos Jurídicos Documentados cuando corresponda según la comunidad autónoma.

El ahorro total necesario suele rondar el 35% del valor de la vivienda. Magnific

En las viviendas de segunda mano, en cambio, el impuesto principal es el de Transmisiones Patrimoniales, con un porcentaje que oscila entre el 6% y el 10% según la región.

A esto se suman el IBI del año en curso, que puede repercutirse de forma proporcional al comprador, y los gastos de escritura e inscripción registral.

Qué otros requisitos exige el banco para aprobar el préstamo

Además del ahorro, las entidades evalúan otros factores antes de conceder una hipoteca. Las cuotas de todos los créditos que tenga el solicitante, sumadas a la nueva hipoteca, no deberían superar entre el 30% y el 35% de sus ingresos mensuales netos.

También se analiza la estabilidad laboral del solicitante, que idealmente debería contar con un contrato indefinido de al menos seis meses de antigüedad, o con dos años de actividad regular en caso de ser autónomo. El historial crediticio y la edad, sumada al plazo del préstamo, también forman parte de la evaluación.

La estabilidad laboral y el historial crediticio también influyen en la aprobación del préstamo hipotecario. Shutterstock

Qué documentación se necesita para solicitar el crédito

Los bancos suelen pedir tres bloques de documentación antes de avanzar con el trámite.

El primero incluye los datos personales , como el documento de identidad y la acreditación del estado civil.

El segundo reúne la información laboral y económica , como el informe de vida laboral, las últimas nóminas y la declaración de la renta más reciente.

El tercero corresponde a la vivienda que se pretende comprar, y suele incluir la nota simple registral, la tasación oficial y el certificado energético del inmueble, entre otros documentos.

Cómo aumentar las posibilidades de que aprueben la hipoteca

Según consejos de Help My Cash, mantener un perfil ahorrador y mostrar un buen manejo de las cuentas personales suele jugar a favor del solicitante frente al banco. También presentar toda la información que pueda sumar puntos a favor, como ingresos adicionales o ahorros en otras entidades.

Evitar cambios laborales durante el proceso de evaluación y nunca ocultar ni falsear información son otros dos factores que los especialistas recomiendan tener en cuenta para no poner en riesgo la aprobación del préstamo.