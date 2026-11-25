Elegir acido cítrico o ácido glicólico depende de lo que se quiera conseguir y de la tolerancia de cada tipo de piel.

El ácido cítrico y el ácido glicólico pertenecen a la familia de los alfa-hidroxiácidos (AHA), pero no tienen la misma función ni la misma intensidad sobre la piel. El glicólico es el AHA más conocido y el más potente, mientras que el cítrico es más suave.

Elegir uno u otro depende de lo que se quiera conseguir y de la tolerancia de cada tipo de piel.

Qué hace cada ácido

El ácido cítrico es un AHA que se produce en frutas cítricas como el limón, la naranja y el pomelo. En las etiquetas aparece como Citric Acid y tiene dos funciones: exfoliar y actuar como regulador del pH, además de aportar estabilidad a la fórmula como conservante. Para una exfoliación verdadera tendría que estar en concentraciones muy altas.

El ácido glicólico tiene un tamaño molecular relativamente pequeño y actúa sobre el estrato córneo, donde favorece que se desprendan las células superficiales. Mejora la textura, la luminosidad y el tono desigual, y se usa también para marcas posteriores al acné y signos de fotoenvejecimiento.

La eficacia y la tolerancia de y a cada sustancia dependen de la concentración, el pH, el vehículo y el tiempo de contacto: dos productos con el mismo porcentaje pueden comportarse distinto.

Cuál conviene según tu tipo de piel

En la piel grasa, con poros obstruidos o acné, el glicólico ayuda con la textura y las marcas, y el ácido salicílico, un BHA liposoluble, es especialmente útil para los poros y el acné. En la piel seca, un producto con glicólico no es necesariamente hidratante, así que conviene una fórmula suave y aplicaciones espaciadas.

En la piel sensible, el glicólico puede ser muy agresivo y no es la primera opción si la piel reacciona con facilidad; el ácido láctico se emplea como exfoliante suave para pieles secas o sensibles. Para manchas, textura y luminosidad, en cambio, tiene la función más definida, y figura entre los ingredientes de las cremas de venta libre contra las manchas. El cítrico aparece en los cosméticos sobre todo como regulador del pH.

Cómo usar el glicólico

La eficacia y la tolerancia dependen de la concentración, el pH, el vehículo y el tiempo de contacto: dos productos con el mismo porcentaje pueden comportarse distinto.

Quien empieza puede aplicarlo una o dos noches por semana y aumentar solo si la piel lo tolera. El exceso provoca escozor, enrojecimiento, tirantez y descamación; si la irritación persiste, hay que reducir o pausar el uso. Como los AHA aumentan temporalmente la sensibilidad a la radiación ultravioleta, hace falta protector solar a diario.